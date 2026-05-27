У російському полоні Вікторії Рощиній зламали потиличну кістку

Українська журналістка Вікторія Рощина, що померла в ув’язненні у Росії. Фото: Інститут масової інформації

Українська журналістка Вікторія Рощина зазнала тяжких травм під час утримання в російському СІЗО №2 у Таганрозі. Зокрема, у неї зафіксували перелом потиличної кістки. Правоохоронці встановили, що вона перебувала в умовах систематичного насильства та жорстокого поводження. Згодом журналістка померла в іншому СІЗО під час етапування.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву заступника начальника управління — начальника 1-го відділу (розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту) управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, Головного слідчого управління Національної поліції України Дмитра Шевчука.

У СІЗО Таганрога Вікторії Рощиній зламали потиличну кістку

За словами представника Нацполіції Дмитра Шевчука, перелом потиличної кістки у журналістки виявили під час судово-медичних експертиз.

Окремо він наголосив, що Вікторія Рощина зазнавала систематичного тиску через вимоги нормальних умов утримання та відмову виконувати вимоги окупантів.

За словами Шевчука, умови в камері, де її утримували, були вкрай жорсткими: антисанітарія, відсутність гарячої води та суворі обмеження навіть на базові побутові дії. Він також зазначив, що за порушення встановлених правил до неї застосовували побиття та інші форми жорстокого поводження.

Читайте також:

Окремо правоохоронець розповів про критичний стан журналістки під час етапування до іншого ізолятора. Підсумовуючи обставини її утримання, він підкреслив:

"Але попри це адміністрація установи продовжувала застосовувати фізичне та психічне насильство, а також утримання в умовах, небезпечних для життя".

За даними слідства, Вікторія Рощина померла 19 вересня 2024 року — через тиждень після прибуття до СІЗО міста Кізел, РФ. Причиною смерті називають тривале та систематичне жорстоке поводження під час полону.

Що відомо про загибель Вікторії Рощиної

Про смерть української журналістки Вікторії Рощиної в російському ув’язненні стало відомо 10 жовтня 2024 року. Згідно з листом Міністерства оборони РФ, який отримав її батько, журналістка померла 19 вересня 2024 року. Рощина перебувала у списках на обмін.

24 квітня 2025 року стало відомо, що її тіло повернули до України наприкінці лютого 2025 року, після чого його ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи. Експерти встановили, що точну причину смерті визначити неможливо через стан тіла, однак зафіксували численні ознаки катування.

Новини.LIVE інформували, що українська журналістка Вікторія Рощина зазнавала психологічного тиску, побиттів і жорстких умов утримання в Таганрозькому СІЗО. За словами колишнього полоненого з позивним "Бритва", її неодноразово карали карцером і били за "неправильну поведінку", зокрема за прохання про психолога та спроби звертатися до адміністрації. Після одного з таких епізодів у неї стався нервовий зрив, і вона намагалася порізати собі вени.

Новини.LIVE також писали, що у 2025 році українську журналістку Вікторію Рощину посмертно нагородили американською відзнакою за відвагу Oxi Courage Award. Вона стала лауреаткою премії, яка вручається за прояви сміливості, рішучості та героїзму. Журі відзначило її як одну з тих, хто виявив мужність, попри загибель у російському полоні.