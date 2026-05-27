Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В российском плену Виктории Рощиной сломали затылочную кость

В российском плену Виктории Рощиной сломали затылочную кость

Ua ru
Дата публикации 27 мая 2026 14:02
В российском плену Виктории Рощиной сломали затылочную кость
Украинская журналистка Виктория Рощина, умершая в заключении в России. Фото: Институт массовой информации

Украинская журналистка Виктория Рощина получила тяжелые травмы во время содержания в российском СИЗО №2 в Таганроге. В частности, у нее зафиксировали перелом затылочной кости. Правоохранители установили, что она находилась в условиях систематического насилия и жестокого обращения. Впоследствии журналистка умерла в другом СИЗО во время этапирования.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление заместителя начальника управления — начальника 1-го отдела (расследование преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта) управления организации расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Главного следственного управления Национальной полиции Украины Дмитрия Шевчука.

В СИЗО Таганрога Виктории Рощиной сломали затылочную кость

По словам представителя Нацполиции Дмитрия Шевчука, перелом затылочной кости у журналистки обнаружили во время судебно-медицинских экспертиз.

Отдельно он отметил, что Виктория Рощина подвергалась систематическому давлению из-за требований нормальных условий содержания и отказа выполнять требования оккупантов.

По словам Шевчука, условия в камере, где ее удерживали, были крайне жесткими: антисанитария, отсутствие горячей воды и строгие ограничения даже на базовые бытовые действия. Он также отметил, что за нарушение установленных правил к ней применяли избиения и другие формы жестокого обращения.

Читайте также:

Отдельно правоохранитель рассказал о критическом состоянии журналистки во время этапирования в другой изолятор. Подытоживая обстоятельства ее содержания, он подчеркнул:

"Но несмотря на это администрация учреждения продолжала применять физическое и психическое насилие, а также содержание в условиях, опасных для жизни".

По данным следствия, Виктория Рощина умерла 19 сентября 2024 года — через неделю после прибытия в СИЗО города Кизел, РФ. Причиной смерти называют длительное и систематическое жестокое обращение во время плена.

Что известно о гибели Виктории Рощиной

О смерти украинской журналистки Виктории Рощиной в российском заключении стало известно 10 октября 2024 года. Согласно письму Министерства обороны РФ, которое получил ее отец, журналистка умерла 19 сентября 2024 года. Рощина находилась в списках на обмен.

24 апреля 2025 года стало известно, что ее тело вернули в Украину в конце февраля 2025 года, после чего его идентифицировали с помощью ДНК-экспертизы. Эксперты установили, что точную причину смерти определить невозможно из-за состояния тела, однако зафиксировали многочисленные признаки пыток.

Новини.LIVE информировали, что украинская журналистка Виктория Рощина подвергалась психологическому давлению, избиениям и жестким условиям содержания в Таганрогском СИЗО. По словам бывшего пленного с позывным "Бритва", ее неоднократно наказывали карцером и избивали за "неправильное поведение", в частности за просьбы о психологе и попытки обращаться к администрации. После одного из таких эпизодов у нее случился нервный срыв, и она пыталась порезать себе вены.

Новини.LIVE также писали, что в 2025 году украинскую журналистку Викторию Рощину посмертно наградили американской наградой за отвагу Oxi Courage Award. Она стала лауреатом премии, которая вручается за проявления смелости, решимости и героизма. Жюри отметило ее как одну из тех, кто проявил мужество, несмотря на гибель в российском плену.

пленные пытки Виктория Рощина
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации