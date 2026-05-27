В российском плену Виктории Рощиной сломали затылочную кость

Украинская журналистка Виктория Рощина, умершая в заключении в России. Фото: Институт массовой информации

Украинская журналистка Виктория Рощина получила тяжелые травмы во время содержания в российском СИЗО №2 в Таганроге. В частности, у нее зафиксировали перелом затылочной кости. Правоохранители установили, что она находилась в условиях систематического насилия и жестокого обращения. Впоследствии журналистка умерла в другом СИЗО во время этапирования.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление заместителя начальника управления — начальника 1-го отдела (расследование преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта) управления организации расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Главного следственного управления Национальной полиции Украины Дмитрия Шевчука.

В СИЗО Таганрога Виктории Рощиной сломали затылочную кость

По словам представителя Нацполиции Дмитрия Шевчука, перелом затылочной кости у журналистки обнаружили во время судебно-медицинских экспертиз.

Отдельно он отметил, что Виктория Рощина подвергалась систематическому давлению из-за требований нормальных условий содержания и отказа выполнять требования оккупантов.

По словам Шевчука, условия в камере, где ее удерживали, были крайне жесткими: антисанитария, отсутствие горячей воды и строгие ограничения даже на базовые бытовые действия. Он также отметил, что за нарушение установленных правил к ней применяли избиения и другие формы жестокого обращения.

Отдельно правоохранитель рассказал о критическом состоянии журналистки во время этапирования в другой изолятор. Подытоживая обстоятельства ее содержания, он подчеркнул:

"Но несмотря на это администрация учреждения продолжала применять физическое и психическое насилие, а также содержание в условиях, опасных для жизни".

По данным следствия, Виктория Рощина умерла 19 сентября 2024 года — через неделю после прибытия в СИЗО города Кизел, РФ. Причиной смерти называют длительное и систематическое жестокое обращение во время плена.

Что известно о гибели Виктории Рощиной

О смерти украинской журналистки Виктории Рощиной в российском заключении стало известно 10 октября 2024 года. Согласно письму Министерства обороны РФ, которое получил ее отец, журналистка умерла 19 сентября 2024 года. Рощина находилась в списках на обмен.

24 апреля 2025 года стало известно, что ее тело вернули в Украину в конце февраля 2025 года, после чего его идентифицировали с помощью ДНК-экспертизы. Эксперты установили, что точную причину смерти определить невозможно из-за состояния тела, однако зафиксировали многочисленные признаки пыток.

Новини.LIVE информировали, что украинская журналистка Виктория Рощина подвергалась психологическому давлению, избиениям и жестким условиям содержания в Таганрогском СИЗО. По словам бывшего пленного с позывным "Бритва", ее неоднократно наказывали карцером и избивали за "неправильное поведение", в частности за просьбы о психологе и попытки обращаться к администрации. После одного из таких эпизодов у нее случился нервный срыв, и она пыталась порезать себе вены.

Новини.LIVE также писали, что в 2025 году украинскую журналистку Викторию Рощину посмертно наградили американской наградой за отвагу Oxi Courage Award. Она стала лауреатом премии, которая вручается за проявления смелости, решимости и героизма. Жюри отметило ее как одну из тех, кто проявил мужество, несмотря на гибель в российском плену.