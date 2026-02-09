Рощина пыталась перерезать себе вены в плену РФ

Журналистка Виктория Рощина. Фото: Следствие. Инфо

Украинская журналистка Виктория Рощина подвергалась психологическому давлению и избиениям во время содержания в Таганрогском СИЗО. Она погибла в российском плену.

Об этом рассказал бывший пленный с позывным "Бритва", которого освободили в октябре 2025 года в комментарии изданию "Слідство. Инфо", передает Новини.LIVE.

Рощина пыталась перерезать себе вены

По словам "Бритвы", он находился в одной колонии с Рощиной, а некоторое время их держали в соседних камерах. Вечером они могли перестукиваться и желать друг другу спокойной ночи. Экс-пленный утверждает, что журналистка неоднократно подвергалась наказаниям из-за "неправильного поведения" — она просила о встрече с психологом, смене книг и пыталась обращаться к оперативным сотрудникам.

"По мнению россиян, она вела себя слишком активно и была шумной. Они требовали полной тишины и покорности", — рассказал "Бритва".

По его словам, за такие действия Рощину неоднократно отправляли в карцер, где, как он утверждает, систематически избивали. Камера была маленькой, матрас выносили утром, а кровать пристегивали, заставляя человека целый день или ходить, или сидеть на полу.

Во время одной из утренних проверок журналистка снова попросила вызвать психолога. Это возмутило надзирателей, после чего у нее, по словам собеседника, случился нервный срыв. Уже в камере она пыталась совершить самоубийство, сорвав пластиковый плафон и порезав себе вены. Ранения, по его словам, были поверхностными, после чего к ней прибыли медики.

Напомним, ранее в Киеве Викторию Рощину провели в последний путь на Байковом кладбище.

А также стало известно, что Виктория Рощина посмертно получила награду с отличием за смелость.