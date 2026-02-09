Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В СМИ раскрыли новые детали пыток Виктории Рощиной в плену РФ

В СМИ раскрыли новые детали пыток Виктории Рощиной в плену РФ

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 19:14
Рощина пыталась перерезать себе вены в плену РФ
Журналистка Виктория Рощина. Фото: Следствие. Инфо

Украинская журналистка Виктория Рощина подвергалась психологическому давлению и избиениям во время содержания в Таганрогском СИЗО. Она погибла в российском плену.

Об этом рассказал бывший пленный с позывным "Бритва", которого освободили в октябре 2025 года в комментарии изданию "Слідство. Инфо", передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Рощина пыталась перерезать себе вены

По словам "Бритвы", он находился в одной колонии с Рощиной, а некоторое время их держали в соседних камерах. Вечером они могли перестукиваться и желать друг другу спокойной ночи. Экс-пленный утверждает, что журналистка неоднократно подвергалась наказаниям из-за "неправильного поведения" — она просила о встрече с психологом, смене книг и пыталась обращаться к оперативным сотрудникам.

"По мнению россиян, она вела себя слишком активно и была шумной. Они требовали полной тишины и покорности", — рассказал "Бритва".

По его словам, за такие действия Рощину неоднократно отправляли в карцер, где, как он утверждает, систематически избивали. Камера была маленькой, матрас выносили утром, а кровать пристегивали, заставляя человека целый день или ходить, или сидеть на полу.

Во время одной из утренних проверок журналистка снова попросила вызвать психолога. Это возмутило надзирателей, после чего у нее, по словам собеседника, случился нервный срыв. Уже в камере она пыталась совершить самоубийство, сорвав пластиковый плафон и порезав себе вены. Ранения, по его словам, были поверхностными, после чего к ней прибыли медики.

Напомним, ранее в Киеве Викторию Рощину провели в последний путь на Байковом кладбище.

А также стало известно, что Виктория Рощина посмертно получила награду с отличием за смелость.

самоубийство пленные Россия пытки Виктория Рощина
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации