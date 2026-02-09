Рощина намагалася перерізати собі вени у полоні РФ

Журналістка Вікторія Рощина. Фото: Слідство. Інфо

Українська журналістка Вікторія Рощина зазнавала психологічного тиску та побиттів під час утримання в Таганрозькому СІЗО. Вона загинула в російському полоні.

Про це розповів колишній полонений із позивним "Бритва", якого звільнили у жовтні 2025 року у коментарі виданню "Слідство. Інфо", передає Новини.LIVE.

Рощина намагалася перерізати собі вени

За словами "Бритви", він перебував в одній колонії з Рощиною, а певний час їх тримали в сусідніх камерах. Увечері вони могли перестукуватися та бажати одне одному доброї ночі. Експолонений стверджує, що журналістка неодноразово зазнавала покарань через "неправильну поведінку" — вона просила про зустріч із психологом, зміну книг і намагалася звертатися до оперативних співробітників.

"На думку росіян, вона поводилася занадто активно і була шумною. Вони вимагали повної тиші та покори", — розповів "Бритва".

За його словами, за такі дії Рощину неодноразово відправляли до карцеру, де, як він стверджує, систематично били. Камера була малою, матрац виносили зранку, а ліжко пристібали, змушуючи людину цілий день або ходити, або сидіти на підлозі.

Під час однієї з ранкових перевірок журналістка знову попросила викликати психолога. Це обурило наглядачів, після чого в неї, за словами співрозмовника, стався нервовий зрив. Уже в камері вона намагалася вчинити самогубство, зірвавши пластиковий плафон і порізавши собі вени. Поранення, за його словами, були поверхневими, після чого до неї прибули медики.

Нагадаємо, раніше у Києві Вікторію Рощину провели в останню путь на Байковому кладовищі.

А також стало відомо, що Вікторія Рощина посмертно отримала нагороду з відзнакою за сміливість.