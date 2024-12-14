У Південній Кореї схвалили імпічмент президента Юн Сук Йоля

Голосування у Національній асамблеї Південної Кореї. Фото: Woohae Ch

Національна асамблея Південної Кореї проголосувала за імпічмент президента Юн Сок Йоля. Відповідне рішення прийняли у суботу, 14 грудня.

Про це повідомляє Yonhap News.

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Юн Сок Йоля звинувачують у невдалому введенні воєнного стану. Відомо, що за імпічмент президента проголосувало 204 чиновники. Проти проголосували 85 осіб, а троє утрималися від голосування. ще вісім бюлетенів були визнані недійсними.

Нагадаємо, 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану в країні, який він обґрунтував виникненням загрози з боку КНДР.

Через це у Сеулі виникли сутички між цивільними та військовими. Мовляв, президент хоче встановити диктатуру з огляду на прийняті закони про цензуру та відсутність домовленості з іншими посадовцями щодо наміру ввести воєнний стан. Лідер опозиції Південної Кореї закликав громадян до протестів проти військової диктатури.

Того ж дня, буквально вже за кілька годин воєнний стан у Південній Кореї скасували, а Юн Сок Йоль вибачився публічно перед громадянами за свої дії.

Попри це, згодом Юн Сок Йолю оголосили підозру у держзраді та заборонили виїжджати з країни.

Вже 7 грудня у Сеулі почалися масштабні протести — громадяни вимагали імпічменту президента.