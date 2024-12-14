В Южной Корее одобрили импичмент президента Юн Сук Йоля

В Южной Корее проголосовали за импичмент президента
Национальная ассамблея Южной Кореи проголосовала за импичмент президента Юн Сок Йоля. Соответствующее решение было принято в субботу, 14 декабря.
Об этом сообщает Yonhap News.
Импичмент президента Южной Кореи
Юн Сок Йоля обвиняют в неудачном введении военного положения. Известно, что за импичмент президента проголосовали 204 чиновника. Против проголосовали 85 человек, а трое воздержались от голосования. еще восемь бюллетеней были признаны недействительными.
Напомним, 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил о введении военного положения в стране, которое он обосновал возникновением угрозы со стороны КНДР.
Из-за этого в Сеуле возникли стычки между гражданскими и военными . Мол, президент хочет установить диктатуру с учетом принятых законов о цензуре и отсутствии договоренности с другими должностными лицами о намерении ввести военное положение. Лидер оппозиции Южной Кореи призвал граждан к протестам против военной диктатуры.
В тот же день, буквально уже через несколько часов, военное положение в Южной Корее отменили, а Юн Сок Йоль извинился публично перед гражданами за свои действия.
Несмотря на это, впоследствии Юн Сок Йолю объявили подозрение в госизмене и запретили выезжать из страны.
Уже 7 декабря в Сеуле начались масштабные протесты – граждане требовали импичмента президента.
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