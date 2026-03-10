Війна в Ірані — Росія не буде втручатися у конфлікт

Глава Пентагону Піт Гегсет. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що Росія не буде втручатися у війну на Близькому Сході. Президент США Дональд Трамп говорив про це з російським диктатором Володимиром Путіним 9 березня.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Піт Гегсет сказав під час брифінгу для преси.

Чи буде РФ брати участь у війні на Близькому Сході

Під час брифінгу Гегсет прокоментував телефонну розмову між Дональдом Трампом і Путіним, яка відбулася вчора. Відповідаючи на запитання, чи допоможе Росія США у конфлікті з Іраном, він сказав, що Москва не буде втручатися.

"Президент підтримує міцні стосунки зі світовими лідерами, що створює для нас можливості та варіанти дуже динамічним чином… Ті, хто був присутній, сказали, що це був сильний дзвінок, який, сподіваємось, підтверджує можливість для миру між Росією та Україною, а також визнання того, що вони не повинні бути залученими в цьому конфлікті", — заявив глава Пентагону.

Зазначимо, телефонна розмова між Трампом та Путіним тривала близько години. Основними темами були врегулювання на Близькому Сході та тристоронні переговори щодо завершення війни в Україні.

Після цього Трамп жорстко відповів Путіну щодо війни на Близькому Сході. Російський диктатор хоче бути корисним у питанні Ірану, але президент США вважає, що корисніше було б припинити війну проти України.

Попри це все ж є інформація, що Моксва допомагає Ірану у війні. Зокрема, передає розвіддані для корегування ударів. Цю інформацію підтвердив глава МЗС Ірану.