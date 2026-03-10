Участие РФ в войне в Иране — что говорят в Пентагоне

Глава Пентагона Пит Хэгсет. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

В Пентагоне уверяют, что Россия не будет участвовать в войне на Ближнем Востоке. В понедельник, 9 марта, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин поговорили об этом.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Пит Гегсет сказал во время брифинга для прессы.

Будет ли РФ участвовать в войне на Ближнем Востоке

Во время брифинга Гегсет прокомментировал телефонный разговор между Дональдом Трампом и Путиным, который состоялся вчера. Отвечая на вопрос, поможет ли Россия США в конфликте с Ираном, он сказал, что Москва не будет вмешиваться.

"Президент поддерживает прочные отношения с мировыми лидерами, что создает для нас возможности и варианты очень динамичным образом... Те, кто присутствовал, сказали, что это был сильный звонок, который, надеемся, подтверждает возможность для мира между Россией и Украиной, а также признание того, что они не должны быть вовлеченными в этом конфликте", — заявил глава Пентагона.

Отметим, телефонный разговор между Трампом и Путиным длился около часа. Основными темами были урегулирование на Ближнем Востоке и трехсторонние переговоры по завершению войны в Украине.

После этого Трамп жестко ответил Путину относительно войны на Ближнем Востоке. Российский диктатор хочет быть полезным в вопросе Ирана, но президент США считает, что полезнее было бы прекратить войну против Украины.

Несмотря на это все же есть информация, что Моксва помогает Ирану в войне. В частности, передает разведданные для корректировки ударов. Эту информацию подтвердил глава МИД Ирана.