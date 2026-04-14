Ціни на нафту незабаром досягнуть піку: прогноз Міненерго США

Нафта закачується в нафтовий танкер. Фото: REUTERS/Alexander Demianchuk

Конфлікт навколо Ормузької протоки продовжує тиснути на світовий енергетичний ринок через що відбулося різке здорожчання нафти. Американський уряд прогнозує ціновий максимум найближчим часом та зазначає, що стабілізація ринку після завершення протистояння відбуватиметься поступово.

Про це заявив міністр енергетики США Кріс Райт.

Нафта подешевшає ще не скоро

За словами американського високопосадовця, висока вартість на нафту зберігатиметься доти, доки не відновиться повноцінний і безпечний рух торгових суден через стратегічно важливу Ормузьку протоку. Міністр пояснив, що в короткостроковій перспективі очікується лише підвищення цін.

Ситуація почне змінюватися на краще тільки після завершення конфлікту і відновлення безперебійного постачання енергоресурсів. При цьому Райт наголосив, що чим довше триватиме протистояння, тим тривалішим буде процес відновлення та зниження цін.

Проблема можливого стрибка цін на бензин всередині Сполучених Штатів через блокування Ормузької протоки активно обговорюється на найвищому рівні. Міністр енергетики підтвердив, що президент США повністю усвідомлює ризики короткострокового подорожчання пального.

Читайте також:

Кріс Райт також зазначив, що американська адміністрація від самого початку своєї роботи веде безперервний діалог щодо вирішення проблеми з Іраном.

"Знаєте, ми обговорюємо проблему Ірану і як її вирішити з самого початку цієї адміністрації. Це постійний безперервний діалог. Все почалося з переговорів і тиску. Він був дуже відкритий як нам вирішити цю проблему, бо сама вона не зникне. Насправді сама по собі вона тільки погіршиться", — заявив посадовець.

Після перемир'я з Іраном, у світі різко впали ціни на нафту, проте, вони все ще залишалися доволі високими. Раніше американський президент Дональд Трамп заявив, що перемир'я та робота Ормузької протоки нібито принесе обом країнам процвітання та успіх.

Разом з тим ріст цін на нафту був настільки різким та не прогнозованим, що у Білому домі почали вивчати сценарії, що буде з економікою, якщо нафта подорожчає до 200 доларів за барель. Згодом в США навіть прийняли рішення зняти багаторічні санкції проти Ірану та Росії та дозволити їм доставити нафту для стабілізації енергоринку. Проте, попри різку критику інших країн, своє рішення у Вашингтоні не вважають поганим, мовляв, країни не зароблять багато коштів з цього.