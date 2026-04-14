Цены на нефть вскоре достигнут пика: прогноз Минэнерго США

Нефть закачивается в нефтяной танкер. Фото: REUTERS/Alexander Demianchuk

Конфликт вокруг Ормузского пролива продолжает давить на мировой энергетический рынок из-за чего произошло резкое подорожание нефти. Американское правительство прогнозирует ценовой максимум в ближайшее время и отмечает, что стабилизация рынка после завершения противостояния будет происходить постепенно.

Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт, передает Новини.LIVE.

Нефть подешевеет еще не скоро

По словам американского чиновника, высокая стоимость на нефть будет сохраняться до тех пор, пока не восстановится полноценное и безопасное движение торговых судов через стратегически важный Ормузский пролив. Министр пояснил, что в краткосрочной перспективе ожидается лишь повышение цен.

Ситуация начнет меняться к лучшему только после завершения конфликта и восстановления бесперебойных поставок энергоресурсов. При этом Райт подчеркнул, что чем дольше продлится противостояние, тем более длительным будет процесс восстановления и снижения цен.

Проблема возможного скачка цен на бензин внутри Соединенных Штатов из-за блокирования Ормузского пролива активно обсуждается на самом высоком уровне. Министр энергетики подтвердил, что президент США полностью осознает риски краткосрочного подорожания топлива.

Читайте также:

Крис Райт также отметил, что американская администрация с самого начала своей работы ведет непрерывный диалог по решению проблемы с Ираном.

"Знаете, мы обсуждаем проблему Ирана и как ее решить с самого начала этой администрации. Это постоянный непрерывный диалог. Все началось с переговоров и давления. Он был очень открыт как нам решить эту проблему, потому что сама она не исчезнет. На самом деле сама по себе она только ухудшится", — заявил чиновник.

Как сообщал ранее Новини.LIVE, после перемирия с Ираном, в мире резко упали цены на нефть, однако, они все еще оставались довольно высокими. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что перемирие и работа Ормузского пролива якобы принесет обеим странам процветание и успех.

Вместе с тем рост цен на нефть был настолько резким и не прогнозируемым, что в Белом доме начали изучать сценарии, что будет с экономикой, если нефть подорожает до 200 долларов за баррель. Впоследствии в США даже приняли решение снять многолетние санкции против Ирана и России и позволить им доставить нефть для стабилизации энергорынка. Однако, несмотря на резкую критику других стран, свое решение в Вашингтоне не считают плохим, мол, страны не заработают много средств с этого.