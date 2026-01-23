Саміт у Давосі 22 січня - зустріч Трампа і Зеленського, ключові події та заяви щодо України

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Romina Amato

У четвер, 22 січня, у швейцарському Давосі пройшов третій день Всесвітнього економічного форуму (WEF). На цьому заході багато заяв, а також відбулась зустріч президента України Володимира Зеленського та глави Білого дому Дональда Трампа.

Новини.LIVE розповідає все, що було головним у третій день саміту у Давосі.

Реклама

Читайте також:

Головна подія дня у Давосі 22 січня

Ключовим сюжетом дня для України стала зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа на полях WEF. Розмова тривала близько години. Трамп та Зеленський публічно назвали її "дуже хорошою". Трамп заявив, що його меседж Путіну — війна має закінчитися, але без конкретики по параметрах угоди. Українська сторона акцентувала на практичних речах — ППО, гарантії безпеки, відбудова.

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф заявив у Давосі, що прогрес "суттєвий" і переговори зведені до одного ключового питання, а також підтвердив подальші контакти й поїздку до Москви. Паралельно керівництво НАТО та Фінляндії публічно наголошувало, що США мають зберегти фокус на незалежності та суверенітеті України.

На "Українському сніданку" в Давосі Віткофф прямо відзначив українську делегацію, назвав її "потужною переговорною командою" і згадав, що спілкувався з групою, до якої входив керівник ОП Кирило Буданов, відзначивши високий рівень переговорників з українського боку.

Окрім того, президент Женевського центру дипломатії та вирішення конфліктів Микола Волківський теж заявив, що делегація з Будановим формує сильну переворну позицію України. Зокрема, поєднує політичну вагу, дипломатичний досвід та безпекову експертизу.

Що загалом говорили про Україну на WEF

Війна знову оформлена як питання архітектури безпеки Європи, а не лише "регіональна криза". Американський трек тисне на реалістичність домовленості. На тлі дипломатії постійно звучить гуманітарний контекст ударів РФ по енергетиці, зима, тепло й світло як фактор переговорної терміновості.

Зеленський зосередився на тезі, що Європі час діяти як повноцінний субʼєкт безпеки, а не чекати сигналів зі США. Він прямо поставив питання про реальну готовність Європи і НАТО відповідати на нові провокації Росії, наголосив на потребі швидких рішень і спільної оборонної спроможності. Окремий блок — про справедливість: Зеленський знову підняв тему відповідальності Путіна і використання заморожених російських активів на користь оборони та відновлення України.

У виступі 21 січня Дональд Трамп подавав себе як лідера, який повертає США економічну силу: говорив про "результати", інвестиції та жорсткіший захист внутрішнього ринку, включно з тарифною логікою. По Україні формула максимально загальна: після контакту із Зеленським він повторив, що його меседж Путіну — війна має закінчитися, без розкриття умов. У промові також прозвучали суперечливі пасажі на теми міграції та ідентичності, які стали предметом критики в європейських кулуарах.

До речі, щодо Всесвітнього економічного форуму та України. У Давосі біля місця заходу було виставлено автівку невідкладної медичної допомоги, яку росіяни розстріляли у Харківській області.

Топ-5 заявив із Виступу Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський виступив із промовою на Всесвітньому економічному форумі. Від сказав багато важливих речей, але найголовніші були наступні:

Європа має перейти від слів до дій і діяти як єдиний субʼєкт безпеки, а не набір окремих держав.

Потрібна європейська "коаліція дії" та швидші рішення, бо події рухаються швидше, ніж європейські процедури.

Безпекові гарантії без США не працюють — Зеленський прямо підкреслив необхідність американського "бекстопу".

Питання до готовності НАТО: якщо РФ піде на провокації проти союзників, хто і як відповість — Зеленський поставив це як тест реальної стримувальної спроможності.

РФ як системна загроза: фокус на російській агресії, міжнародному праві та механізмах справедливості після війни.

Варто зауважити, що промова Зеленського завершилася тривалими оваціями.

Яка користь від діалогу Зеленського і Трампа

Зустріч лідерів і США у Давосі дала певні результати і розуміння ситуацію щодо домовленостей. Зокрема:

ППО для України: Зеленський прямо зазначив, що обговорювали посилення протиповітряної оборони, він подякував за попередній пакет ракет ППО і попросив додатковий;

Зеленський прямо зазначив, що обговорювали посилення протиповітряної оборони, він подякував за попередній пакет ракет ППО і попросив додатковий; робота команд і щоденні контакти: Зеленський описав зустріч як "продуктивну і змістовну" та наголосив, що комунікація команд відбувається практично щодня;

Зеленський описав зустріч як "продуктивну і змістовну" та наголосив, що комунікація команд відбувається практично щодня; безпекові гарантії і механізми виконання: контур цієї теми підтверджувався ще до Давосу в комунікації української переговорної групи — фокус на практичних механізмах гарантій та їх імплементації;

контур цієї теми підтверджувався ще до Давосу в комунікації української переговорної групи — фокус на практичних механізмах гарантій та їх імплементації; план відновлення і економічний блок: паралельно з безпекою в пакеті переговорів іде економіка — "план процвітання" і післявоєнна відбудова як частина домовленостей.

паралельно з безпекою в пакеті переговорів іде економіка — "план процвітання" і післявоєнна відбудова як частина домовленостей. переговорний фіналізм і "одне невирішене питання": у день зустрічі спецпосланець Віткофф публічно заявив у Давосі, що переговори "зведені до одного питання", і він летить до Москви. Це створює рамку: сторони намагаються звузити предмет торгу до фінального вузла.

Нагадаємо, Володимир Зеленський анонсував, що 23 січня в ОАЕ відбудуться тристоронні переговори між Україною, США та Росією. За його словами, сторони будуть обговорювати питання територій на сході.

Також ми писали, що за словами Дональда Трампа, Зеленський згоден на мирну угоду.