Віткофф заявив про фінішну стадію мирних переговорів

Стів Віткофф. Фото: REUTERS/Romina Amato

Спецпосланець президента США Дональд Трамп Стів Віткофф заявив, що мирні переговори перебувають на фінальній стадії та вже принесли відчутний прогрес. За словами Віткоффа, вже сьогодні він разом із Джаредом Кушнером вирушить до Москви, де планує провести переговори з російськими представниками щодо можливих параметрів мирної угоди.

Про це він повідомив під час Українського сніданку в Українському домі в Давос, який був організований Фондом Віктора Пінчука.

