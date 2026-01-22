Виткофф заявил о финишной стадии мирных переговоров

Срочная новость

Спецпосланник президента США Дональд Трамп Стив Уиткофф заявил, что мирные переговоры находятся на финальной стадии и уже принесли ощутимый прогресс. По словам Уиткоффа, уже сегодня он вместе с Джаредом Кушнером отправится в Москву, где планирует провести переговоры с российскими представителями относительно возможных параметров мирного соглашения.

Об этом он сообщил во время Украинского завтрака в Украинском доме в Давосе, который был организован Фондом Виктора Пинчука.

