Третий день форума в Давосе — ключевые заявления по Украине

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 02:10
Саммит в Давосе 22 января - встреча Трампа и Зеленского, ключевые события и заявления по Украине
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Romina Amato

В четверг, 22 января, в швейцарском Давосе прошел третий день Всемирного экономического форума (WEF). На этом мероприятии много заявлений, а также состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа.

Новини.LIVE рассказывает все, что было главным в третий день саммита в Давосе.

Главное событие дня в Давосе 22 января

Ключевым сюжетом дня для Украины стала встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа на полях WEF. Разговор длился около часа. Трамп и Зеленский публично назвали ее "очень хорошей". Трамп заявил, что его месседж Путину - война должна закончиться, но без конкретики по параметрам соглашения. Украинская сторона акцентировала на практических вещах - ПВО, гарантии безопасности, восстановление.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил в Давосе, что прогресс "существенный" и переговоры сведены к одному ключевому вопросу, а также подтвердил дальнейшие контакты и поездку в Москву. Параллельно руководство НАТО и Финляндии публично подчеркивало, что США должны сохранить фокус на независимости и суверенитете Украины.

На "Украинском завтраке" в Давосе Виткофф прямо отметил украинскую делегацию, назвал ее "мощной переговорной командой" и вспомнил, что общался с группой, в которую входил руководитель ОП Кирилл Буданов, отметив высокий уровень переговорщиков с украинской стороны.

Кроме того, президент Женевского центра дипломатии и разрешения конфликтов Николай Волковский тоже заявил, что делегация с Будановым формирует сильную переговорную позицию Украины. В частности, сочетает политический вес, дипломатический опыт и экспертизу по безопасности.

Что в целом говорили об Украине на WEF

Война снова оформлена как вопрос архитектуры безопасности Европы, а не только "региональный кризис". Американский трек давит на реалистичность договоренности. На фоне дипломатии постоянно звучит гуманитарный контекст ударов РФ по энергетике, зима, тепло и свет как фактор переговорной срочности.

Зеленский сосредоточился на тезисе, что Европе пора действовать как полноценный субъект безопасности, а не ждать сигналов из США. Он прямо поставил вопрос о реальной готовности Европы и НАТО отвечать на новые провокации России, подчеркнул необходимость быстрых решений и совместной оборонной способности. Отдельный блок - о справедливости: Зеленский снова поднял тему ответственности Путина и использования замороженных российских активов в пользу обороны и восстановления Украины.

В выступлении 21 января Дональд Трамп подавал себя как лидера, который возвращает США экономическую силу: говорил о "результатах", инвестициях и более жесткой защите внутреннего рынка, включая тарифную логику. По Украине формула максимально общая: после контакта с Зеленским он повторил, что его месседж Путину - война должна закончиться, без раскрытия условий. В речи также прозвучали противоречивые пассажи на темы миграции и идентичности, которые стали предметом критики в европейских кулуарах.

Кстати, относительно Всемирного экономического форума и Украины. В Давосе возле места мероприятия была выставлена машина неотложной медицинской помощи, которую россияне расстреляли в Харьковской области.

Топ-5 заявлений из выступления Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на Всемирном экономическом форуме. От сказал много важных вещей, но самые главные были следующие:

  • Европа должна перейти от слов к действиям и действовать как единый субъект безопасности, а не набор отдельных государств.
  • Нужна европейская "коалиция действия" и быстрые решения, потому что события движутся быстрее, чем европейские процедуры.
  • Гарантии безопасности без США не работают - Зеленский прямо подчеркнул необходимость американского "бэкстопа".
  • Вопрос к готовности НАТО: если РФ пойдет на провокации против союзников, кто и как ответит - Зеленский поставил это как тест реальной сдерживающей способности.
  • РФ как системная угроза: фокус на российской агрессии, международном праве и механизмах справедливости после войны.

Стоит заметить, что речь Зеленского завершилась длительными овациями.

Какая польза от диалога Зеленского и Трампа

Встреча лидеров и США в Давосе дала определенные результаты и понимание ситуации относительно договоренностей. В частности:

  • ПВО для Украины: Зеленский прямо отметил, что обсуждали усиление противовоздушной обороны, он поблагодарил за предыдущий пакет ракет ПВО и попросил дополнительный;
  • работа команд и ежедневные контакты: Зеленский описал встречу как "продуктивную и содержательную" и подчеркнул, что коммуникация команд происходит практически ежедневно;
  • гарантии безопасности и механизмы выполнения: контур этой темы подтверждался еще до Давоса в коммуникации украинской переговорной группы - фокус на практических механизмах гарантий и их имплементации;
  • план восстановления и экономический блок: параллельно с безопасностью в пакете переговоров идет экономика - "план процветания" и послевоенное восстановление как часть договоренностей.
  • переговорный финализм и "один нерешенный вопрос": в день встречи спецпосланник Уиткофф публично заявил в Давосе, что переговоры "сведены к одному вопросу", и он летит в Москву. Это создает рамку: стороны пытаются сузить предмет торга до финального узла.

Напомним, Владимир Зеленский анонсировал, что 23 января в ОАЭ состоятся трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией. По его словам, стороны будут обсуждать вопрос территорий на востоке.

Также мы писали, что по словам Дональда Трампа, Зеленский согласен на мирное соглашение.

Владимир Зеленский Дональд Трамп война в Украине мирные переговоры саммит в Давосе 2026
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
