Україна
Мирные переговоры и визит в Украину — заявления Виткоффа в Давосе

Мирные переговоры и визит в Украину — заявления Виткоффа в Давосе

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 12:05
Выступление Виткоффа в Украинском доме — главные заявления
Стив Уиткофф. Фото: Reuters

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в четверг, 22 января, на полях саммита в Давосе выступил в Украинском доме. Говорил о завершении войны и возможности создания зоны свободной торговли с Украиной.

Новини.LIVE собрали основные заявления спецпосланника Трампа.

Читайте также:

О чем Уиткофф говорил в Украинском доме

Заявления Уиткоффа:

  • Украина и Россия уже на "финишной прямой" по завершению войны. С начала переговоров удалось достичь значительного прогресса. Украина имеет сильную и профессиональную переговорную команду.
  • США рассматривают возможность создания зоны свободной торговли с Украиной. По его словам, Украина сейчас находится в чрезвычайно сложных условиях.
  • Представители США сегодня едут в Москву на переговоры с российской стороной. После этого запланирован визит в Абу-Даби, чтобы продолжать работу над завершением войны.
  • Украинская переговорная команда, в частности Кирилл Буданов, Рустем Умеров и Давид Арахамия, а также президент Зеленский прекрасно справляются со своей задачей и работают над приближением мира.

Также запланирован визит Виткоффа в Киев.

Напомним, Зеленский уже прибыл в Швейцарию. У него сегодня запланирован ряд встреч.

Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин готов платить Соединенным Штатам Америки.

Украина Давос война в Украине Россия Стив Виткофф саммит в Давосе 2026
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
