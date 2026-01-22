Выступление Виткоффа в Украинском доме — главные заявления

Стив Уиткофф. Фото: Reuters

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в четверг, 22 января, на полях саммита в Давосе выступил в Украинском доме. Говорил о завершении войны и возможности создания зоны свободной торговли с Украиной.

Новини.LIVE собрали основные заявления спецпосланника Трампа.

О чем Уиткофф говорил в Украинском доме

Заявления Уиткоффа:

Украина и Россия уже на "финишной прямой" по завершению войны. С начала переговоров удалось достичь значительного прогресса. Украина имеет сильную и профессиональную переговорную команду.

По его словам, Украина сейчас находится в чрезвычайно сложных условиях.

Представители США сегодня едут в Москву на переговоры с российской стороной. После этого запланирован визит в Абу-Даби, чтобы продолжать работу над завершением войны.

Украинская переговорная команда, в частности Кирилл Буданов, Рустем Умеров и Давид Арахамия, а также президент Зеленский прекрасно справляются со своей задачей и работают над приближением мира.

Также запланирован визит Виткоффа в Киев.

Напомним, Зеленский уже прибыл в Швейцарию. У него сегодня запланирован ряд встреч.

Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин готов платить Соединенным Штатам Америки.