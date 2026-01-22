Видео
Главная Новости дня Уиткофф ответил, планирует ли поехать в Киев

Уиткофф ответил, планирует ли поехать в Киев

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 10:01
Спецпосланник Трампа готовится приехать в Киев
Стив Уиткофф. Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что в ближайшее время планирует посетить Киев.

Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Стив Уиткофф ответил, имеет ли планы приехать в Украину

На вопрос о возможных сроках визита Уиткофф ответил коротко: "Скоро". Других деталей относительно программы поездки или цели визита он не уточнил.

Ожидается, что предстоящий визит спецпосланника Трампа в украинскую столицу может быть связан с дальнейшими консультациями в рамках мирного процесса и обсуждением текущей ситуации с безопасностью и политической ситуации.

Напомним, отдельно Стив Уиткофф высказался о мирном плане и заявил, что процесс уже почти на финишной прямой и анонсировал поездку в Москву.

Также спецпосланник США заявил, что, по его мнению, Путин готов к мирному соглашению.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
