Україна
Віткофф відповів, чи планує поїхати до Києва

Віткофф відповів, чи планує поїхати до Києва

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 10:01
Спецпосланець Трампа готується приїхати до Києва
Стів Віткофф. Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Спецпосланець президента США Стів Віткофф повідомив, що найближчим часом планує відвідати Київ.

Про це він заявив в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

На запитання щодо можливих термінів візиту Віткофф відповів коротко: "Скоро". Інших деталей щодо програми поїздки або мети візиту він не уточнив.

Очікується, що майбутній візит спецпосланця Трампа до української столиці може бути пов'язаний із подальшими консультаціями в межах мирного процесу та обговоренням поточної безпекової й політичної ситуації.

Нагадаємо, окремо Стів Віткофф висловився про мирний план та заявив, що процес уже майже на фінішній прямій та анонсував поїздку до Москви. 

Також спецпосланець США заявив, що, на його думку, Путін готовий до мирної угоди.

Київ Україна візит Стів Віткофф саміт в Давосі 2026
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
