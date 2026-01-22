Видео
Україна
В США заговорили о зоне свободной торговли с Украиной

В США заговорили о зоне свободной торговли с Украиной

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 11:10
Трамп рассматривает создание зоны свободной торговли с Украиной
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность создания зоны свободной торговли с Украиной. Он обсуждал идею введения беспошлинного режима для украинских товаров, который может существенно изменить экономические условия для Украины.

Об этом заявил его спецпосланник Стив Уиткофф во время Украинского завтрака в Украинском доме в Давосе, организованном Фондом Виктора Пинчука, сообщила журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

По словам Уиткоффа, в случае отсутствия пошлин украинские производители получат серьезное конкурентное преимущество на американском рынке, что может стимулировать масштабный приход промышленности и инвестиций.

Спецпосланник отметил, что такая модель открывает возможность экспортировать товары в США без дополнительных таможенных расходов, что, по его мнению, станет "настоящим переломным моментом" для украинской экономики. Он подчеркнул, что во время обсуждений речь шла о стратегических решениях, которых украинский народ заслуживает, учитывая мужество и стойкость в войне.

Уиткофф также отметил, что Украина сейчас находится в чрезвычайно сложных условиях, и именно поэтому экономические инициативы рассматриваются параллельно с дипломатическими усилиями по прекращению войны.

Напомним, недавно Дональд Трамп ввел новые пошлины для стран, которые поддерживают Иран.

Также Дональд Трамп сказал, чем Украина рассчитается с США за всю полученную помощь во время войны.

США Дональд Трамп Украина Стив Виткофф свободная торговля саммит в Давосе 2026
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
