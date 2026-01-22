Трамп рассматривает создание зоны свободной торговли с Украиной

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность создания зоны свободной торговли с Украиной. Он обсуждал идею введения беспошлинного режима для украинских товаров, который может существенно изменить экономические условия для Украины.

Об этом заявил его спецпосланник Стив Уиткофф во время Украинского завтрака в Украинском доме в Давосе, организованном Фондом Виктора Пинчука, сообщила журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

По словам Уиткоффа, в случае отсутствия пошлин украинские производители получат серьезное конкурентное преимущество на американском рынке, что может стимулировать масштабный приход промышленности и инвестиций.

Спецпосланник отметил, что такая модель открывает возможность экспортировать товары в США без дополнительных таможенных расходов, что, по его мнению, станет "настоящим переломным моментом" для украинской экономики. Он подчеркнул, что во время обсуждений речь шла о стратегических решениях, которых украинский народ заслуживает, учитывая мужество и стойкость в войне.

Уиткофф также отметил, что Украина сейчас находится в чрезвычайно сложных условиях, и именно поэтому экономические инициативы рассматриваются параллельно с дипломатическими усилиями по прекращению войны.

