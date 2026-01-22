Відео
Україна
У США заговорили про зону вільної торгівлі з Україною

У США заговорили про зону вільної торгівлі з Україною

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 11:10
Трамп розглядає створення зони вільної торгівлі з Україною
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість створення зони вільної торгівлі з Україною. Він обговорював ідею запровадження безмитного режиму для українських товарів, який може суттєво змінити економічні умови для України.

Про це заявив його спецпосланець Стів Віткофф під час Українського сніданку в Українському домі в Давосі, організованому Фондом Віктора Пінчука, повідомила журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Читайте також:

США хочуть допомогти українській економіці скасуванням мит

За словами Віткоффа,  у разі відсутності мит українські виробники отримають серйозну конкурентну перевагу на американському ринку, що може стимулювати масштабний прихід промисловості та інвестицій.

Спецпосланець зазначив, що така модель відкриває можливість експортувати товари до США без додаткових митних витрат, що, на його думку, стане "справжнім переломним моментом" для української економіки. Він підкреслив, що під час обговорень ішлося про стратегічні рішення, на які український народ заслуговує з огляду на мужність і стійкість у війні.

Віткофф також наголосив, що Україна нині перебуває в надзвичайно складних умовах, і саме тому економічні ініціативи розглядаються паралельно з дипломатичними зусиллями щодо припинення війни.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп запровадив нові мита для країн, які підтримують Іран.

Також Дональд Трамп сказав, чим Україна розрахується зі США за всю отриману допомогу під час війни.

США Дональд Трамп Україна Стів Віткофф вільна торгівля саміт в Давосі 2026
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
