Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп згадав про копалини та "навісив" на Обаму гроші Байдена

Трамп згадав про копалини та "навісив" на Обаму гроші Байдена

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 03:08
Лідер США пояснив, як Україна розрахується за зброю — згадав і Байдена з Обамою
Президент США Дональд Трамп в Давосі. Фото: Reuters

Україна розплатиться зі Сполученими Штатами рідкісними металами за надану військову допомогу. Дональд Трамп заявив, що вже підписав відповідну угоду, яка дозволить повністю повернути витрачені кошти або навіть заробити.

Про це американський лідер заявив в Давосі, передають Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Як Україна планує повертати борги за американську зброю

Трамп наголосив, що угода щодо рідкісних металів є ключем до фінансової стабільності відносин. Він розраховує отримати від України значні компенсації.

"Можливо, навіть більше", — додав політик.

Київ, за словами президента США, уже витрачає великі суми на купівлю американських ракет та іншого озброєння.

Обама теж дав 350 мільярдів Україні

Не забув Трамп у тисячний раз нагадати журналістам, яким поганим був президент Байден, який виділив Україні 350 мільярдів доларів. Проте під час промови Трамп переплутав Байдена з Обамою і вийшло, що 44-й президент США теж роздавав гроші "як цукерки дитині".

Раніше ми повідомляли, що Україна має великий золоторудний потенціал. Родовища цього дорогоцінного металу є майже всюди — від Карпат до Донбасу.

Також стало відомо, що українська делегація в Давосі провела переговори з керівництвом найбільшої інвестиційної компанії світу BlackRock. Мова йшла про відновлення української економіки.

зброя Дональд Трамп угода корисні копалини саміт в Давосі 2026
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації