Лідер США пояснив, як Україна розрахується за зброю — згадав і Байдена з Обамою

Президент США Дональд Трамп в Давосі. Фото: Reuters

Україна розплатиться зі Сполученими Штатами рідкісними металами за надану військову допомогу. Дональд Трамп заявив, що вже підписав відповідну угоду, яка дозволить повністю повернути витрачені кошти або навіть заробити.

Про це американський лідер заявив в Давосі, передають Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Як Україна планує повертати борги за американську зброю

Трамп наголосив, що угода щодо рідкісних металів є ключем до фінансової стабільності відносин. Він розраховує отримати від України значні компенсації.

"Можливо, навіть більше", — додав політик.

Київ, за словами президента США, уже витрачає великі суми на купівлю американських ракет та іншого озброєння.

Обама теж дав 350 мільярдів Україні

Не забув Трамп у тисячний раз нагадати журналістам, яким поганим був президент Байден, який виділив Україні 350 мільярдів доларів. Проте під час промови Трамп переплутав Байдена з Обамою і вийшло, що 44-й президент США теж роздавав гроші "як цукерки дитині".

Раніше ми повідомляли, що Україна має великий золоторудний потенціал. Родовища цього дорогоцінного металу є майже всюди — від Карпат до Донбасу.

Також стало відомо, що українська делегація в Давосі провела переговори з керівництвом найбільшої інвестиційної компанії світу BlackRock. Мова йшла про відновлення української економіки.