Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна залучає BlackRock — як це допоможе відбудувати економіку

Україна залучає BlackRock — як це допоможе відбудувати економіку

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 00:32
Умєров зустрівся з представниками BlackRock у Давосі — мова про інвестиції у післявоєнну Україну
Голова РНБО Рустем Умєров. Фото: УНІАН

Українська делегація в Давосі провела переговори з керівництвом найбільшої інвестиційної компанії світу BlackRock щодо відновлення української економіки. Сторони обговорили конкретні кроки для залучення капіталу в інфраструктурні проєкти після завершення бойових дій.

Про результати зустрічей повідомив у Telegram очільник РНБО Рустем Умєров.

Реклама
Читайте також:

Як мільярди допоможуть відбудувати українські міста

Україна залучає BlackRock — як це допоможе відбудувати Україну - фото 1
Повідомлення Рустема Умєрова. Фото: Скриншот

У Давосі Рустем Умєров разом із Давидом Арахамією та Олександром Камишіним зустрілися з представниками BlackRock. Це фінансовий гігант, який керує активами на неймовірні 9 трильйонів доларів. Досвід компанії може спрацювати на користь України. Американські експерти вже консультують уряд щодо довгострокового фінансового планування.

Окрім бізнесменів, делегація говорила з політичними лідерами. Пройшли успішні переговори з прем’єр-міністрами Норвегії та Катару, зазначив Умєров. Окремий діалог відбувся з партнерами зі США. Головні теми — безпекові гарантії та економічний розвиток.

Умєров детально розповів про останні атаки Росії на українську енергетику. Західні союзники мають розуміти: відбудова починається вже зараз, навіть під звуки сирен, вважає голова РНБО.

BlackRock працює з Україною не перший день. Компанія допомагає створювати фонди для модернізації країни. Вона має досвід роботи з урядами по всьому світу. 

Раніше повідомлялось, що у Парижі презентували проєкт відновлення України. До цього проєкту залучена компанія BlackRock та її керівник Ларрі Фінк.  

Також ми інформували, про що йдеться у чернетці гарантій безпеки для України.

США Рустем Умєров інвестиції саміт в Давосі 2026 План відбудови України
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації