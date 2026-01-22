Умєров зустрівся з представниками BlackRock у Давосі — мова про інвестиції у післявоєнну Україну

Голова РНБО Рустем Умєров. Фото: УНІАН

Українська делегація в Давосі провела переговори з керівництвом найбільшої інвестиційної компанії світу BlackRock щодо відновлення української економіки. Сторони обговорили конкретні кроки для залучення капіталу в інфраструктурні проєкти після завершення бойових дій.

Про результати зустрічей повідомив у Telegram очільник РНБО Рустем Умєров.

Повідомлення Рустема Умєрова. Фото: Скриншот

У Давосі Рустем Умєров разом із Давидом Арахамією та Олександром Камишіним зустрілися з представниками BlackRock. Це фінансовий гігант, який керує активами на неймовірні 9 трильйонів доларів. Досвід компанії може спрацювати на користь України. Американські експерти вже консультують уряд щодо довгострокового фінансового планування.

Окрім бізнесменів, делегація говорила з політичними лідерами. Пройшли успішні переговори з прем’єр-міністрами Норвегії та Катару, зазначив Умєров. Окремий діалог відбувся з партнерами зі США. Головні теми — безпекові гарантії та економічний розвиток.

Умєров детально розповів про останні атаки Росії на українську енергетику. Західні союзники мають розуміти: відбудова починається вже зараз, навіть під звуки сирен, вважає голова РНБО.

BlackRock працює з Україною не перший день. Компанія допомагає створювати фонди для модернізації країни. Вона має досвід роботи з урядами по всьому світу.

Раніше повідомлялось, що у Парижі презентували проєкт відновлення України. До цього проєкту залучена компанія BlackRock та її керівник Ларрі Фінк.

Також ми інформували, про що йдеться у чернетці гарантій безпеки для України.