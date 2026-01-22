Умеров встретился с представителями BlackRock в Давосе — речь об инвестициях в послевоенную Украину

Председатель СНБО Рустем Умеров. Фото: УНИАН

Украинская делегация в Давосе провела переговоры с руководством крупнейшей инвестиционной компании мира BlackRock по восстановлению украинской экономики. Стороны обсудили конкретные шаги для привлечения капитала в инфраструктурные проекты после завершения боевых действий.

О результатах встреч сообщил в Telegram глава СНБО Рустем Умеров.

Реклама

Читайте также:

Как миллиарды помогут отстроить украинские города

Сообщение Рустема Умерова. Фото: Скриншот

В Давосе Рустем Умеров вместе с Давидом Арахамией и Александром Камышиным встретились с представителями BlackRock. Это финансовый гигант, который управляет активами на невероятные 9 триллионов долларов. Опыт компании может сработать в пользу Украины. Американские эксперты уже консультируют правительство по долгосрочному финансовому планированию.

Кроме бизнесменов, делегация говорила с политическими лидерами. Прошли успешные переговоры с премьер-министрами Норвегии и Катара, отметил Умеров. Отдельный диалог состоялся с партнерами из США. Главные темы — гарантии безопасности и экономическое развитие.

Умеров подробно рассказал о последних атаках России на украинскую энергетику. Западные союзники должны понимать: восстановление начинается уже сейчас, даже под звуки сирен, считает глава СНБО.

BlackRock работает с Украиной не первый день. Компания помогает создавать фонды для модернизации страны. Она имеет опыт работы с правительствами по всему миру.

Ранее сообщалось, что в Париже презентовали проект восстановления Украины. К этому проекту привлечена компания BlackRock и ее руководитель Ларри Финк.

Также мы информировали, о чем говорится в черновике гарантий безопасности для Украины.