Лидер США объяснил, как Украина рассчитается за оружие — вспомнил и Байдена с Обамой

Трамп вспомнил об ископаемых и "навесил" на Обаму деньги Байдена
Украина расплатится с Соединенными Штатами редкими металлами за оказанную военную помощь. Дональд Трамп заявил, что уже подписал соответствующее соглашение, которое позволит полностью вернуть потраченные средства или даже заработать.
Об этом американский лидер заявил в Давосе, передают Новини.LIVE.
Как Украина планирует возвращать долги за американское оружие
Трамп подчеркнул, что соглашение по редким металлам является ключом к финансовой стабильности отношений. Он рассчитывает получить от Украины значительные компенсации.
"Возможно, даже больше", — добавил политик.
Киев, по словам президента США, уже тратит большие суммы на покупку американских ракет и другого вооружения.
Обама тоже дал 350 миллиардов Украине
Не забыл Трамп в тысячный раз напомнить журналистам, каким плохим был президент Байден, который выделил Украине 350 миллиардов долларов. Однако во время речи Трамп перепутал Байдена с Обамой и получилось, что 44-й президент США тоже раздавал деньги "как конфеты ребенку".
Ранее мы сообщали, что Украина имеет большой золоторудный потенциал. Месторождения этого драгоценного металла есть почти везде — от Карпат до Донбасса.
Также стало известно, что украинская делегация в Давосе провела переговоры с руководством крупнейшей инвестиционной компании мира BlackRock. Речь шла о восстановлении украинской экономики.
