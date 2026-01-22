Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп вспомнил об ископаемых и "навесил" на Обаму деньги Байдена

Трамп вспомнил об ископаемых и "навесил" на Обаму деньги Байдена

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 03:08
Лидер США объяснил, как Украина рассчитается за оружие — вспомнил и Байдена с Обамой
Президент США Дональд Трамп в Давосе. Фото: Reuters

Украина расплатится с Соединенными Штатами редкими металлами за оказанную военную помощь. Дональд Трамп заявил, что уже подписал соответствующее соглашение, которое позволит полностью вернуть потраченные средства или даже заработать.

Об этом американский лидер заявил в Давосе, передают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Как Украина планирует возвращать долги за американское оружие

Трамп подчеркнул, что соглашение по редким металлам является ключом к финансовой стабильности отношений. Он рассчитывает получить от Украины значительные компенсации.

"Возможно, даже больше", — добавил политик.

Киев, по словам президента США, уже тратит большие суммы на покупку американских ракет и другого вооружения.

Обама тоже дал 350 миллиардов Украине

Не забыл Трамп в тысячный раз напомнить журналистам, каким плохим был президент Байден, который выделил Украине 350 миллиардов долларов. Однако во время речи Трамп перепутал Байдена с Обамой и получилось, что 44-й президент США тоже раздавал деньги "как конфеты ребенку".

Ранее мы сообщали, что Украина имеет большой золоторудный потенциал. Месторождения этого драгоценного металла есть почти везде — от Карпат до Донбасса.

Также стало известно, что украинская делегация в Давосе провела переговоры с руководством крупнейшей инвестиционной компании мира BlackRock. Речь шла о восстановлении украинской экономики.

оружие Дональд Трамп соглашение полезные ископаемые саммит в Давосе 2026
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации