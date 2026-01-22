Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Мирні переговори та візит до України — заяви Віткоффа в Давосі

Мирні переговори та візит до України — заяви Віткоффа в Давосі

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 12:05
Виступ Віткоффа в Українському домі — головні заяви
Стів Віткофф. Фото: Reuters

Спецпосланець президента США Стів Віткофф у четвер, 22 січня, на полях саміту в Давосі виступив в Українському домі. Говорив про завершення війни та можливість створення зони вільної торгівлі з Україною. 

Новини.LIVE зібрали основні заяви спецпосланця Трампа.

Реклама
Читайте також:

Про що Віткофф говорив в Українському домі

Заяви Віткоффа:

  • Україна та Росія вже на "фінішній прямій" щодо завершення війни. З початку перемовин вдалося досягти значного прогресу. Україна має сильну й професійну переговорну команду. 
  • США розглядають можливість створення зони вільної торгівлі з Україною. За його словами, Україна нині перебуває в надзвичайно складних умовах.
  • Представники США сьогодні їдуть до Москви на перемовини з російської стороною. Після цього заплановано візит до Абу-Дабі, щоб продовжувати роботу над завершенням війни. 
  • Українська переговорна команда, зокрема Кирило Буданов, Рустем Умєров та Давид Арахамія, а також президент Зеленський чудово справляються зі своєї задачею та працюють над наближенням миру.

Також заплановий візит Віткоффа до Києва.

Нагадаємо, Зеленський вже прибув до Швейцарії. У нього сьогодні запланована низка зустрічей.

Також ми писали, що російський диктатор Володимир Путін готовий платити Сполученим Штатам Америки.

Україна Давос війна в Україні Росія Стів Віткофф саміт в Давосі 2026
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації