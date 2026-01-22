Виступ Віткоффа в Українському домі — головні заяви

Стів Віткофф. Фото: Reuters

Спецпосланець президента США Стів Віткофф у четвер, 22 січня, на полях саміту в Давосі виступив в Українському домі. Говорив про завершення війни та можливість створення зони вільної торгівлі з Україною.

Новини.LIVE зібрали основні заяви спецпосланця Трампа.

Реклама

Читайте також:

Про що Віткофф говорив в Українському домі

Заяви Віткоффа:

Україна та Росія вже на "фінішній прямій" щодо завершення війни. З початку перемовин вдалося досягти значного прогресу. Україна має сильну й професійну переговорну команду.

Україна має сильну й професійну переговорну команду. США розглядають можливість створення зони вільної торгівлі з Україною. За його словами, Україна нині перебуває в надзвичайно складних умовах.

США розглядають можливість створення зони вільної торгівлі з Україною. За його словами, Україна нині перебуває в надзвичайно складних умовах. Представники США сьогодні їдуть до Москви на перемовини з російської стороною. Після цього заплановано візит до Абу-Дабі, щоб продовжувати роботу над завершенням війни.

Українська переговорна команда, зокрема Кирило Буданов, Рустем Умєров та Давид Арахамія, а також президент Зеленський чудово справляються зі своєї задачею та працюють над наближенням миру.

Також заплановий візит Віткоффа до Києва.

Нагадаємо, Зеленський вже прибув до Швейцарії. У нього сьогодні запланована низка зустрічей.

Також ми писали, що російський диктатор Володимир Путін готовий платити Сполученим Штатам Америки.