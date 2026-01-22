Виступ Віткоффа в Українському домі — головні заяви

Мирні переговори та візит до України — заяви Віткоффа в Давосі
Дата публікації: 22 січня 2026 12:05
Стів Віткофф. Фото: Reuters
Спецпосланець президента США Стів Віткофф у четвер, 22 січня, на полях саміту в Давосі виступив в Українському домі. Говорив про завершення війни та можливість створення зони вільної торгівлі з Україною.
Новини.LIVE зібрали основні заяви спецпосланця Трампа.
Про що Віткофф говорив в Українському домі
Заяви Віткоффа:
- Україна та Росія вже на "фінішній прямій" щодо завершення війни. З початку перемовин вдалося досягти значного прогресу. Україна має сильну й професійну переговорну команду.
- США розглядають можливість створення зони вільної торгівлі з Україною. За його словами, Україна нині перебуває в надзвичайно складних умовах.
- Представники США сьогодні їдуть до Москви на перемовини з російської стороною. Після цього заплановано візит до Абу-Дабі, щоб продовжувати роботу над завершенням війни.
- Українська переговорна команда, зокрема Кирило Буданов, Рустем Умєров та Давид Арахамія, а також президент Зеленський чудово справляються зі своєї задачею та працюють над наближенням миру.
Також заплановий візит Віткоффа до Києва.
Нагадаємо, Зеленський вже прибув до Швейцарії. У нього сьогодні запланована низка зустрічей.
Також ми писали, що російський диктатор Володимир Путін готовий платити Сполученим Штатам Америки.
