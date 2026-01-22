Кремль не проти заплатити замороженими активами за участь у Раді миру Трампа, заявив Путін

Путін готовий платити США — відповів на запрошення до "Ради миру"
Кремль готовий заплатити за участь РФ у "Раді миру", яку хоче зорганізувати Дональд Трамп. Один мільярд доларів внеску — не проблема, але США можуть їх взяти із заморожених активів Москви. Сам Трамп не боїться Путіна в "Раді миру", адже хоче, щоб там були "впливові люди".
Путін про Гренландію та гроші для США
Російський диктатор заявив журналістам, що готовий зробити внесок у один мільярд, проте Штати можуть їх взяти із заморожених активів. Крім того, Путін повідомив, що зараз ведуться перемовини з Трампом щодо використання заморожених активів РФ для відновлення територій у так званій зоні "СВО".
Згадав диктатор РФ і про Гренландію Він заявив, що тема Гренландії та США не стосується Росії, а самі Штати "потягнуть" покупку Гренландії, якщо її продадуть за цінами, порівнянними з тими, за які Росія продала Аляску.
Трамп про участь Путіна в "Раді миру"
Журналісти на полях Давосу не оминули запрошення Трампом Путіна і спитали про ризики у американського президента. Лідер США заявив, що запросив очільника Кремля тому що у його "Раді миру" він хоче бачити "впливових людей".
"У мене там є суперечливі люди, але саме вони виконують роботу. Це люди з величезним впливом. Якщо в Раді будуть лише "немовлята", результату не буде", — заявив Трамп.
Лідер США зазначив, що Америка буде далі працювати з ООН, але ця "Рада миру" теж опікуватиметься тим, "що мала б робити ООН".
Раніше ми докладно інформували про суть "Ради миру" Трампа. Розкрили тему основної задачі, учасників та структури.
Нагадаємо, що Трамп запросив Зеленського взяти участь у "Раді миру". Президент України неочікувано відповів на пропозицію Трампа.
