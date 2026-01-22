Кремль не проти заплатити замороженими активами за участь у Раді миру Трампа, заявив Путін

Дональд Трамп та диктатор Путін на Алясці. Фото: Reuters

Кремль готовий заплатити за участь РФ у "Раді миру", яку хоче зорганізувати Дональд Трамп. Один мільярд доларів внеску — не проблема, але США можуть їх взяти із заморожених активів Москви. Сам Трамп не боїться Путіна в "Раді миру", адже хоче, щоб там були "впливові люди".

Про заяви лідерів обох країн повідомляють Новини.LIVE.

Путін про Гренландію та гроші для США

Російський диктатор заявив журналістам, що готовий зробити внесок у один мільярд, проте Штати можуть їх взяти із заморожених активів. Крім того, Путін повідомив, що зараз ведуться перемовини з Трампом щодо використання заморожених активів РФ для відновлення територій у так званій зоні "СВО".

Згадав диктатор РФ і про Гренландію Він заявив, що тема Гренландії та США не стосується Росії, а самі Штати "потягнуть" покупку Гренландії, якщо її продадуть за цінами, порівнянними з тими, за які Росія продала Аляску.

Трамп про участь Путіна в "Раді миру"

Журналісти на полях Давосу не оминули запрошення Трампом Путіна і спитали про ризики у американського президента. Лідер США заявив, що запросив очільника Кремля тому що у його "Раді миру" він хоче бачити "впливових людей".

"У мене там є суперечливі люди, але саме вони виконують роботу. Це люди з величезним впливом. Якщо в Раді будуть лише "немовлята", результату не буде", — заявив Трамп.

Лідер США зазначив, що Америка буде далі працювати з ООН, але ця "Рада миру" теж опікуватиметься тим, "що мала б робити ООН".

