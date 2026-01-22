Видео
Путин готов платить США — ответил на приглашение в "Совет мира"

Путин готов платить США — ответил на приглашение в "Совет мира"

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 02:34
Кремль не против заплатить замороженными активами за участие в Совете мира Трампа, заявил Путин
Дональд Трамп и диктатор Путин на Аляске. Фото: Reuters

Кремль готов заплатить за участие РФ в "Совете мира", который хочет организовать Дональд Трамп. Один миллиард долларов взноса — не проблема, но США могут их взять из замороженных активов Москвы. Сам Трамп не боится Путина в "Совете мира", ведь хочет, чтобы там были "влиятельные люди".

О заявлениях лидеров обеих стран сообщают Новини.LIVE.

Путин о Гренландии и деньгах для США

Российский диктатор заявил журналистам, что готов сделать вклад в один миллиард, однако Штаты могут их взять из замороженных активов. Кроме того, Путин сообщил, что сейчас ведутся переговоры с Трампом об использовании замороженных активов РФ для восстановления территорий в так называемой зоне "СВО".

Вспомнил диктатор РФ и о Гренландии Он заявил, что тема Гренландии и США не касается России, а сами Штаты "потянут" покупку Гренландии, если ее продадут по ценам, сопоставимым с теми, за которые Россия продала Аляску.

Трамп об участии Путина в "Совете мира"

Журналисты на полях Давоса не обошли приглашение Трампом Путина и спросили о рисках у американского президента. Лидер США заявил, что пригласил главу Кремля потому что в его "Совете мира" он хочет видеть "влиятельных людей".

"У меня там есть противоречивые люди, но именно они выполняют работу. Это люди с огромным влиянием. Если в Совете будут только "младенцы", результата не будет", — заявил Трамп.

Лидер США отметил, что Америка будет дальше работать с ООН, но этот "Совет мира" тоже будет заниматься тем, "что должна была бы делать ООН".

Ранее мы подробно информировали о сути "Совета мира" Трампа. Раскрыли тему основной задачи, участников и структуры.

Напомним, что Трамп пригласил Зеленского принять участие в "Совете мира". Президент Украины неожиданно ответил на предложение Трампа.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
