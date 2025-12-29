Відео
Головна Новини дня Трамп похвалив зустріч із Зеленським та заявив про прогрес

Трамп похвалив зустріч із Зеленським та заявив про прогрес

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 09:50
Переговори у Флориді — сторони заявили про значний прогрес
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп заявив про значний прогрес у переговорах щодо припинення війни Росії проти України після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.  Він наголосив, що сторони просунулися в питанні завершення війни більше, ніж будь-коли раніше. Президент США зазначив, що переговори охопили більшість ключових аспектів мирного врегулювання.

Про це йдеться у відео, кадрами якого поділилась пресслужба Білого дому США.

Читайте також:

Дональд Трамп розхвалив зустріч із Зеленським та заявив про прогрес

"Наша зустріч була чудовою... ми досягли значного прогресу в питанні припинення війни — набагато більшого, ніж будь-коли раніше", — сказав Дональд Трамп.

 

Трамп також заявив, що сторони могли пройти близько 95% шляху до домовленостей, хоча визнав, що точний відсоток назвати складно.

Він підкреслив, що залишаються одне або два дуже складні питання, які потребують подальшого опрацювання.

За його словами, мирний план може бути погоджений упродовж кількох тижнів, якщо переговори продовжаться успішно.

Після приблизно двох годин переговорів у резиденції Трампа в Мар-а-Лаго, штат Флорида, обидва лідери провели пресконференцію. Вони позитивно оцінили зустріч і повідомили, що обговорили всі аспекти мирної програми, яка складається з 20 пунктів.

Нагадаємо, відомо, що 29 грудня відбудеться наступний раунд переговорів Трампа та Зеленського.

Водночас американський журналіст відзначив, що вагомого прогресу у переговорах мого і не бути та вказав, які пункти досі є спірними для обговорення між сторонами. 

Попри це Дональд Трамп має оптимістичні прогнози. Він висловися про потенційну зустріч з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським у тристоронньому форматі, а також переконаний, що кремлівський диктатор нібито зацікавлений у розвитку України

Володимир Зеленський переговори Дональд Трамп мирний план мирні переговори
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
