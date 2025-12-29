Мир вже сьогодні чи фінал у січні — головні підсумки зустрічі Трампа і Зеленського

Президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: Reuters

У Флориді завершилась зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. За підсумками переговорів щодо миру в Україні було зроблено багато гучних заяв: від наміру Трампа поїхати до депутатів Верховної Ради до бажання Путіна відбудовувати Україну (за словами Трампа, звичайно).

Новини.LIVE підбивають підсумки зустрічі та знайомлять читачів з головними заявами президентів.

Реклама

Читайте також:

Коли настане мир?

Трамп квапиться. Американський лідер зробив сенсаційний прогноз: на його думку, мирна угода може запрацювати "сьогодні або завтра". Він переконаний, що сторони вже готові домовлятись.

"Я думаю, що за кілька тижнів ми дізнаємося так чи інакше", — зазначив Трампа.

Президент України заявив, що очікує остаточного узгодження документа у січні. Саме тоді, на його думку, можна буде поставити крапку в дипломатичній частині процесу.

"Ми домовилися, що наші команди зустрінуться в найближчі тижні, щоб доопрацювати всі обговорені питання, і ми домовилися з президентом Трампом, що він прийме нас, можливо, у Вашингтоні, європейських лідерів та українську делегацію, так, у січні, і Україна готова до миру", — зазначив Зеленський.

Гарантії та економіка — що обіцяє Трамп

Господар Білого дому запевнив: Київ не залишиться беззахисним. Трамп пообіцяв надати Україні "сильні гарантії безпеки". Деталі поки не розкриваються, але тон заяви був безапеляційним.

Крім того, Трамп наголошує на грошах. Він переконаний, що Україна отримає "велику економічну вигоду" від мирної угоди. Щоб переконати в цьому українських депутатів, Трамп навіть зібрався особисто приїхати до Києва і виступити у Верховній Раді.

Фактор Путіна та референдум

Найсуперечливіша частина заяв Трампа стосується Кремля. Американський президент транслює впевненість у "добрих намірах" Москви. Хоча, за словами Трампа, Путін не згоден на припинення вогню на час референдуму, все одно диктатор РФ "хоче миру".

"Я йому вірю", — резюмував американець.

Також Трамп бачить можливість тристороннього саміту (Він, Зеленський, Путін) у "потрібний час".

Своєю чергою Володимир Зеленський зазначив, що у разі проведення референдуму щодо мирного плану, в ньому братимуть участь громадяни України, які знаходяться за кордоном.

За словами Трампа, Путін нібито хоче брати участь у відновленні України.

І ще одна теза — диктатор РФ начебто хоче, щоб Запорізька атомна станція працювала.

Проблемні зони

Не все йде гладко. Трамп визнав, що питання створення економічної зони на Донбасі є "проблемним". Тут позиції сторін, вочевидь, ще далекі від компромісу.

Що далі?

Дипломатія не зупиняється. Трамп вже провів переговори з лідерами ЄС, щоб заручитися їхньою підтримкою. А діалог із Зеленським вирішили не відкладати: лідери домовилися продовжити розмову вже сьогодні, у понеділок.

Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп готовий представити Конгресу гарантії безпеки для України. Відомо, що вони подібні до статті 5 Угоди НАТО.

Також Трамп розніс ООН за пасивність у війні в Україні. Президент США заявив, що за 11 місяців зупинив вісім конфліктів, а ООН зайняла слабку позицію після агресії РФ в України.