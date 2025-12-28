Відео
Головна Новини дня Трамп розніс ООН за пасивність у війні в Україні — що заявив

Трамп розніс ООН за пасивність у війні в Україні — що заявив

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 23:35
Трамп заявив, що США зараз є справжнім Об'єднанням Націй на відміну від ООН
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Поки ООН лише спостерігала за "катастрофою" в Європі Сполучені Штати перебрали на себе функцію глобального арбітра. Президент США заявив, що за 11 місяців зупинив вісім конфліктів, а ООН зайняла слабку позицію після агресії РФ в України.

Про це у соцмережі Truth Social написав Дональд Трамп, повідомляє CNN.

Читайте також:

Ми — реальні Об'єднані Нації

Трамп розніс ООН за пасивність у війні в Україні — що заявив - фото 1
Допис Трампа в соцмережі. Фото: Скриншот

У своєму дописі Трамп розніс ООН за пасивність у війні в Україні. Президент США не добирав слів. Він назвав збройний конфлікт між Москвою та Києвом справжньою катастрофою.

При цьому він прямо звинуватив Організацію Об’єднаних Націй у неефективності. За його словами, ООН надала "дуже мало допомоги" для реального розв'язання цього питання. Поки дипломати в Нью-Йорку засідали, Вашингтон діяв. 

Президент США згадав припинення бойових дій між Таїландом і Камбоджею. Трамп наголосив: саме США відіграли ключову роль у досягненні миру в цьому регіоні. 

Американський лідер проголосив США "реальними Об’єднаними Націями". Він навів власну статистику: лише за останні 11 місяців його адміністрація зуміла "врегулювати або зупинити" вісім воєн та конфліктів по всьому світу.

Нагадаємо, у США завершилась зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Лідери країн почали розмову з представниками ЄС.

Також стало відомо, що Зеленський та Трамп виступили з низкою заяв перед початком зустрічі. Лідер США пообіцяв Україні гарантії безпеки та велику економічну вигоду від мирної угоди.

США ООН Дональд Трамп війна в Україні війна
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
