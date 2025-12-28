Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп разнес ООН за пассивность в войне в Украине — что заявил

Трамп разнес ООН за пассивность в войне в Украине — что заявил

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 23:35
Трамп заявил, что США сейчас являются настоящим Объединением Наций в отличие от ООН
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Пока ООН только наблюдала за "катастрофой" в Европе Соединенные Штаты взяли на себя функцию глобального арбитра. Президент США заявил, что за 11 месяцев остановил восемь конфликтов, а ООН заняла слабую позицию после агрессии РФ в Украине.

Об этом в соцсети Truth Social написал Дональд Трамп, сообщает CNN.

Реклама
Читайте также:

Мы — реальные Объединенные Нации

Трамп разнес ООН за пассивность в войне в Украине — что заявил - фото 1
Сообщение Трампа в соцсети. Фото: Скриншот

В своем посте Трамп разнес ООН за пассивность в войне в Украине. Президент США не подбирал слов. Он назвал вооруженный конфликт между Москвой и Киевом настоящей катастрофой.

При этом он прямо обвинил Организацию Объединенных Наций в неэффективности. По его словам, ООН оказала "очень мало помощи" для реального решения этого вопроса. Пока дипломаты в Нью-Йорке заседали, Вашингтон действовал.

Президент США упомянул прекращение боевых действий между Таиландом и Камбоджей. Трамп подчеркнул: именно США сыграли ключевую роль в достижении мира в этом регионе.

Американский лидер провозгласил США "реальными Объединенными Нациями". Он привел собственную статистику: только за последние 11 месяцев его администрация сумела "урегулировать или остановить" восемь войн и конфликтов по всему миру.

Напомним, в США завершилась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Лидеры стран начали разговор с представителями ЕС.

Также стало известно, что Зеленский и Трамп выступили с рядом заявлений перед началом встречи. Лидер США пообещал Украине гарантии безопасности и большую экономическую выгоду от мирного соглашения.

США ООН Дональд Трамп война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации