Трамп заявил, что США сейчас являются настоящим Объединением Наций в отличие от ООН

Пока ООН только наблюдала за "катастрофой" в Европе Соединенные Штаты взяли на себя функцию глобального арбитра. Президент США заявил, что за 11 месяцев остановил восемь конфликтов, а ООН заняла слабую позицию после агрессии РФ в Украине.

Мы — реальные Объединенные Нации

В своем посте Трамп разнес ООН за пассивность в войне в Украине. Президент США не подбирал слов. Он назвал вооруженный конфликт между Москвой и Киевом настоящей катастрофой.

При этом он прямо обвинил Организацию Объединенных Наций в неэффективности. По его словам, ООН оказала "очень мало помощи" для реального решения этого вопроса. Пока дипломаты в Нью-Йорке заседали, Вашингтон действовал.

Президент США упомянул прекращение боевых действий между Таиландом и Камбоджей. Трамп подчеркнул: именно США сыграли ключевую роль в достижении мира в этом регионе.

Американский лидер провозгласил США "реальными Объединенными Нациями". Он привел собственную статистику: только за последние 11 месяцев его администрация сумела "урегулировать или остановить" восемь войн и конфликтов по всему миру.

Напомним, в США завершилась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Лидеры стран начали разговор с представителями ЕС.

Также стало известно, что Зеленский и Трамп выступили с рядом заявлений перед началом встречи. Лидер США пообещал Украине гарантии безопасности и большую экономическую выгоду от мирного соглашения.