Мир уже сегодня или финал в январе — главные итоги встречи Трампа и Зеленского

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Во Флориде завершилась встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. По итогам переговоров по миру в Украине было сделано много громких заявлений: от намерения Трампа поехать к депутатам Верховной Рады до желания Путина восстанавливать Украину (по словам Трампа, конечно).

Новини.LIVE подводят итоги встречи и знакомят читателей с главными заявлениями президентов.

Реклама

Читайте также:

Когда наступит мир?

Трамп торопится. Американский лидер сделал сенсационный прогноз: по его мнению, мирное соглашение может заработать "сегодня или завтра". Он убежден, что стороны уже готовы договариваться.

"Я думаю, что через несколько недель мы узнаем так или иначе", — отметил Трампа.

Президент Украины заявил, что ожидает окончательного согласования документа в январе. Именно тогда, по его мнению, можно будет поставить точку в дипломатической части процесса.

"Мы договорились, что наши команды встретятся в ближайшие недели, чтобы доработать все обсуждаемые вопросы, и мы договорились с президентом Трампом, что он примет нас, возможно, в Вашингтоне, европейских лидеров и украинскую делегацию, да, в январе, и Украина готова к миру", — отметил Зеленский.

Гарантии и экономика — что обещает Трамп

Хозяин Белого дома заверил: Киев не останется беззащитным. Трамп пообещал предоставить Украине "сильные гарантии безопасности". Детали пока не раскрываются, но тон заявления был безапелляционным.

Кроме того, Трамп делает акцент на деньгах. Он убежден, что Украина получит "большую экономическую выгоду" от мирного соглашения. Чтобы убедить в этом украинских депутатов, Трамп даже собрался лично приехать в Киев и выступить в Верховной Раде.

Фактор Путина и референдум

Самая противоречивая часть заявлений Трампа касается Кремля. Американский президент транслирует уверенность в "добрых намерениях" Москвы. Хотя, по словам Трампа, Путин не согласен на прекращение огня на время референдума, все равно диктатор РФ "хочет мира".

"Я ему верю", — резюмировал американец.

Также Трамп видит возможность трехстороннего саммита (Он, Зеленский, Путин) в "нужное время".

В свою очередь Владимир Зеленский отметил, что в случае проведения референдума по мирному плану, в нем будут участвовать граждане Украины, которые находятся за рубежом.

По словам Трампа, Путин якобы хочет участвовать в восстановлении Украины. И еще один тезис — диктатор РФ якобы хочет, чтобы Запорожская атомная станция работала.

Проблемные зоны

Не все идет гладко. Трамп признал, что вопрос создания экономической зоны на Донбассе является "проблемным". Здесь позиции сторон, очевидно, еще далеки от компромисса.

Что дальше?

Дипломатия не останавливается. Трамп уже провел переговоры с лидерами ЕС, чтобы заручиться их поддержкой. А диалог с Зеленским решили не откладывать: лидеры договорились продолжить разговор уже сегодня, в понедельник.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп готов представить Конгрессу гарантии безопасности для Украины. Известно, что они подобны статье 5 Соглашения НАТО.

Также Трамп разнес ООН за пассивность в войне в Украине. Президент США заявил, что за 11 месяцев остановил восемь конфликтов, а ООН заняла слабую позицию после агрессии РФ в Украине.