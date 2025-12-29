Після переговорів США та України позиції сторін майже не змінилися

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото6 REUTERS/Jonathan Ernst

Після багатогодинних переговорів між Україною та США суттєвих змін у позиціях сторін не відбулося, попри велику кількість публічних заяв і коментарів. Наразі є кілька тем, де Україна не бажає робити поступок на користь Росії.

Про це повідомляє кореспондент Sky News Марк Стоун, який зазначає, що реальний поступ у ключових питаннях наразі виглядає обмеженим.

Чи є помітні зрушення у мирних переговорах

За його словами, Дональд Трамп багато говорив про досягнення, тоді як Володимир Зеленський був стриманішим у заявах. Водночас обидві сторони залишилися на своїх позиціях і не просунулися вперед у принципових питаннях. Жодна з них не пішла на поступки.

Під час спілкування з журналістами Дональд Трамп прокоментував питання гарантій безпеки для України. Він заявив, що переговори проходять добре, а сторони можуть бути близькими до рішення. Водночас Трамп визнав, що залишаються одне або два дуже складні питання. За його словами, прогрес був досягнутий не за один день, а протягом останнього місяця.

Говорячи про невирішені теми, Трамп торкнувся питання територій. Він заявив, що частина земель уже була втрачена, а щодо інших рішення можуть ухвалюватися у найближчі місяці. При цьому він наголосив, що сторонам варто досягти домовленостей.

Україна, зі свого боку, не змінює позицію щодо територіальних питань. Київ виключає можливість передачі під контроль Росії східного Донбасу як умови припинення війни. Москва наполягає на цьому, попри те, що не контролює весь регіон.

Пізніше Трамп повідомив, що разом із Зеленським вони провели переговори з європейськими лідерами. Йдеться про керівників Великої Британії, Франції, Італії, Німеччини, Фінляндії, Польщі та Норвегії, а також представників Європейського Союзу. За його словами, зустріч пройшла позитивно.

Президент США заявив, що переговори охоплюють більшість ключових питань. Він оцінив прогрес приблизно у 95%, хоча зазначив, що це умовна цифра. Трамп також припустив, що мирний план може бути узгоджений протягом кількох тижнів, якщо переговори розвиватимуться успішно.

Окрім того, відомо, що сьогодні, 29 грудня, відбудеться ще один раунд переговорів Володимира Зеленського та Дональда Трампа.