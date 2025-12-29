После переговоров США и Украины позиции сторон почти не изменились

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото6 REUTERS/Jonathan Ernst

После многочасовых переговоров между Украиной и США существенных изменений в позициях сторон не произошло, несмотря на большое количество публичных заявлений и комментариев. Сейчас есть несколько тем, где Украина не желает делать уступок в пользу России.

Об этом сообщает корреспондент Sky News Марк Стоун, который отмечает, что реальный прогресс в ключевых вопросах пока выглядит ограниченным.

Есть ли заметные сдвиги в мирных переговорах

По его словам, Дональд Трамп много говорил о достижениях, тогда как Владимир Зеленский был сдержанным в заявлениях. В то же время обе стороны остались на своих позициях и не продвинулись вперед в принципиальных вопросах. Ни одна из них не пошла на уступки.

Во время общения с журналистами Дональд Трамп прокомментировал вопрос гарантий безопасности для Украины. Он заявил, что переговоры проходят хорошо, а стороны могут быть близкими к решению. В то же время Трамп признал, что остаются один или два очень сложных вопроса. По его словам, прогресс был достигнут не за один день, а в течение последнего месяца.

Говоря о нерешенных темах, Трамп коснулся вопроса территорий. Он заявил, что часть земель уже была потеряна, а по другим решения могут приниматься в ближайшие месяцы. При этом он подчеркнул, что сторонам следует достичь договоренностей.

Украина, со своей стороны, не меняет позицию по территориальным вопросам. Киев исключает возможность передачи под контроль России восточного Донбасса как условия прекращения войны. Москва настаивает на этом, несмотря на то, что не контролирует весь регион.

Позже Трамп сообщил, что вместе с Зеленским они провели переговоры с европейскими лидерами. Речь идет о руководителях Великобритании, Франции, Италии, Германии, Финляндии, Польши и Норвегии, а также представителей Европейского Союза. По его словам, встреча прошла положительно.

Президент США заявил, что переговоры охватывают большинство ключевых вопросов. Он оценил прогресс примерно в 95%, хотя отметил, что это условная цифра. Трамп также предположил, что мирный план может быть согласован в течение нескольких недель, если переговоры будут развиваться успешно.

Кроме того, известно, что сегодня, 29 декабря, состоится еще один раунд переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа.