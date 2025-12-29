Переговори у Флориді не закінчилися — лідери США та України домовилися про ще один раунд розмови у понеділок

Трамп анонсував продовження діалогу із Зеленським вже сьогодні
Президент США Дональд Трамп анонсував продовження діалогу із Володимиром Зеленським вже сьогодні, у понеділок 29 грудня. Лідери домовилися про ще один раунд розмови.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Марафон переговорів
Трамп дав зрозуміти, що зустріч в резиденції Мар-а-Лаго — це лише початок. Контакти триватимуть системно.
"Ми будемо говорити протягом наступних кількох тижнів. Ми, мабуть, будемо багато говорити, але поговоримо завтра", — підкреслив американський лідер.
Зустріч у Палм-Біч стала відправною точкою. Сторони налаштовані на щільний графік консультацій, щоб, ймовірно, фіналізувати домовленості, які обговорювали у неділю.
Раніше Дональд Трамп висловив впевненість, що диктатор РФ Путін сам сяде за стіл переговорів із Володимиром Зеленським. Але час для спільного саміту ще треба обрати "потрібний час".
А Володимир Зеленський висловив сподівання, що остаточне узгодження всіх питань щодо миру може статися у січні.
