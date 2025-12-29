Видео
Главная Новости дня Трамп анонсировал продолжение диалога с Зеленским уже сегодня

Трамп анонсировал продолжение диалога с Зеленским уже сегодня

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 03:15
Переговоры во Флориде не закончились — лидеры США и Украины договорились о еще одном раунде разговора в понедельник
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп анонсировал продолжение диалога с Владимиром Зеленским уже сегодня, в понедельник 29 декабря. Лидеры договорились о еще одном раунде разговора.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Марафон переговоров

Трамп дал понять, что встреча в резиденции Мар-а-Лаго — это только начало. Контакты будут продолжаться системно.

"Мы будем говорить в течение следующих нескольких недель. Мы, пожалуй, будем много говорить, но поговорим завтра", — подчеркнул американский лидер.

Встреча в Палм-Бич стала отправной точкой. Стороны настроены на плотный график консультаций, чтобы, вероятно, финализировать договоренности, которые обсуждали в воскресенье.

Ранее Дональд Трамп выразил уверенность, что диктатор РФ Путин сам сядет за стол переговоров с Владимиром Зеленским. Но время для совместного саммита еще надо выбрать "нужное время".

А Владимир Зеленский выразил надежду, что окончательное согласование всех вопросов по миру может произойти в январе.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
