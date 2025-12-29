Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп похвалил встречу с Зеленским и заявил о прогрессе

Трамп похвалил встречу с Зеленским и заявил о прогрессе

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 09:50
Переговоры во Флориде — стороны заявили о значительном прогрессе
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах о прекращении войны России против Украины после встречи с президентом Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что стороны продвинулись в вопросе завершения войны больше, чем когда-либо прежде. Президент США отметил, что переговоры охватили большинство ключевых аспектов мирного урегулирования.

Об этом говорится в видео, кадрами которого поделилась пресс-служба Белого дома США.

Реклама
Читайте также:

Дональд Трамп расхвалил встречу с Зеленским и заявил о прогрессе

"Наша встреча была замечательной... мы достигли значительного прогресса в вопросе прекращения войны — гораздо большего, чем когда-либо прежде", — сказал Дональд Трамп.

 

Трамп также заявил, что стороны могли пройти около 95% пути к договоренностям, хотя признал, что точный процент назвать сложно.

Он подчеркнул, что остаются один или два очень сложных вопроса, которые требуют дальнейшей проработки.

По его словам, мирный план может быть согласован в течение нескольких недель, если переговоры продолжатся успешно.

После примерно двух часов переговоров в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго, штат Флорида, оба лидера провели пресс-конференцию. Они положительно оценили встречу и сообщили, что обсудили все аспекты мирной программы, которая состоит из 20 пунктов.

Напомним, известно, что 29 декабря состоится следующий раунд переговоров Трампа и Зеленского.

В то же время американский журналист отметил, что весомого прогресса в переговорах мого и не быть и указал, какие пункты до сих пор являются спорными для обсуждения между сторонами.

Несмотря на это Дональд Трамп имеет оптимистичные прогнозы. Он высказался о потенциальной встрече с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в трехстороннем формате, а также убежден, что кремлевский диктатор якобы заинтересован в развитии Украины.

Владимир Зеленский переговоры Дональд Трамп мирный план мирные переговоры
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации