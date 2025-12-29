Переговоры во Флориде — стороны заявили о значительном прогрессе

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах о прекращении войны России против Украины после встречи с президентом Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что стороны продвинулись в вопросе завершения войны больше, чем когда-либо прежде. Президент США отметил, что переговоры охватили большинство ключевых аспектов мирного урегулирования.

Об этом говорится в видео, кадрами которого поделилась пресс-служба Белого дома США.

Дональд Трамп расхвалил встречу с Зеленским и заявил о прогрессе

"Наша встреча была замечательной... мы достигли значительного прогресса в вопросе прекращения войны — гораздо большего, чем когда-либо прежде", — сказал Дональд Трамп.

Трамп также заявил, что стороны могли пройти около 95% пути к договоренностям, хотя признал, что точный процент назвать сложно.

Он подчеркнул, что остаются один или два очень сложных вопроса, которые требуют дальнейшей проработки.

По его словам, мирный план может быть согласован в течение нескольких недель, если переговоры продолжатся успешно.

После примерно двух часов переговоров в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго, штат Флорида, оба лидера провели пресс-конференцию. Они положительно оценили встречу и сообщили, что обсудили все аспекты мирной программы, которая состоит из 20 пунктов.

Напомним, известно, что 29 декабря состоится следующий раунд переговоров Трампа и Зеленского.

В то же время американский журналист отметил, что весомого прогресса в переговорах мого и не быть и указал, какие пункты до сих пор являются спорными для обсуждения между сторонами.

Несмотря на это Дональд Трамп имеет оптимистичные прогнозы. Он высказался о потенциальной встрече с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в трехстороннем формате, а также убежден, что кремлевский диктатор якобы заинтересован в развитии Украины.