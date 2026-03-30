Трамп дозволив доставку російської нафти на Кубу

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Сполучені Штати не перешкоджатимуть проходу російського танкера з нафтою "Анатолій Колодкін" до берегів Куби, попри тривалу енергетичну блокаду острова. Президент США Дональд Трамп вирішив уникнути прямого конфлікту з Москвою, дозволивши доставити 730 000 барелів нафти, які зараз мають критичне значення для виживання кубинської енергосистеми.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на статтю NY Times.

Берегова охорона США не стала блокувати танкер РФ до Куби

Російський танкер, який перебуває за кілька миль від кубинських вод, отримає дозвіл дійти до пункту призначення, попри попередній жорсткий курс Білого дому.

Адміністрація Дональда Трампа вирішила не зупиняти російський нафтовий танкер, який прямує до Куби з великою партією сирої нафти. За даними MarineTraffic, у неділю ввечері судно було вже неподалік територіальних вод острова і могло досягти Матансаса до понеділка ввечері.

Йдеться про танкер "Анатолій Колодкін", який вийшов із Приморська 9 березня. Судно і його власник — це російська державна компанія "Совкомфлот", які перебувають під американськими санкціями з 2024 року.

Американський чиновник, ознайомлений із ситуацією, повідомив, що станом на неділю адміністрація не планувала блокувати судно. Причини такого рішення публічно не пояснювали. Також невідомо, чи цей випадок є одноразовим винятком, чи Вашингтон і надалі пропускатиме російські поставки до Куби.

Сам Дональд Трамп підтвердив цю позицію на борту Air Force One.

"Ми не проти, щоб хтось отримав цілий корабель, бо їм потрібно — їм потрібно вижити", — сказав він.

Водночас президент США заявив, що навіть така поставка не змінить ситуацію на острові.

Для Куби прибуття танкера може стати лише короткостроковим рішенням. Аналітики вважають, що російська нафта відтермінує виснаження паливних запасів щонайменше на кілька тижнів.

Тим часом Росія публічно підтримала Гавану. Посольство РФ у Мексиці заявило, що Москва вважає обмеження проти Куби незаконними й готова надати всю необхідну допомогу, включаючи матеріальну. Кубинська влада офіційного коментаря не надала.

Водночас напруга між країнами останнім часом лише посилилося. Як писали раніше Новини.LIVE Трамп цього місяця заявив, що "матиме честь захопити Кубу", а держсекретар Марко Рубіо сказав, що Білий дім хоче нових лідерів на острові.

Тим часом в США уже продумують можливі сценарії, що може бути з економікою, якщо ціна на 1 барель нафти підніметься до 200 доларів. Втім у Білому домі заперечують, що це гарантовано станеться.

Через напругу на нафтовому ринку в США також вирішили скасувати санкції на нафту з Ірану та Росії. Таке рішення прийняли тимчасово через блокування Ормузької протоки, якою проходить значний обсяг світових поставок нафти.

У Вашингтоні вважають, що тимчасове зняття санкцій з Росії не принесе їм великого економічного зростання. Кремль нібито продає нафту здебільшого Китаю з великою знижкою.