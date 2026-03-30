Трамп разрешил доставку российской нефти на Кубу

Соединенные Штаты не будут препятствовать проходу российского танкера с нефтью "Анатолий Колодкин" к берегам Кубы, несмотря на длительную энергетическую блокаду острова. Президент США Дональд Трамп решил избежать прямого конфликта с Москвой, позволив доставить 730 000 баррелей нефти, которые сейчас имеют критическое значение для выживания кубинской энергосистемы.

Береговая охрана США не стала блокировать танкер РФ к Кубе

Российский танкер, который находится в нескольких милях от кубинских вод, получит разрешение дойти до пункта назначения, несмотря на предыдущий жесткий курс Белого дома.

Администрация Дональда Трампа решила не останавливать российский нефтяной танкер, который направляется на Кубу с крупной партией сырой нефти. По данным MarineTraffic, в воскресенье вечером судно было уже недалеко от территориальных вод острова и могло достичь Матансаса к понедельнику вечером.

Речь идет о танкере "Анатолий Колодкин", который вышел из Приморска 9 марта. Судно и его владелец - это российская государственная компания "Совкомфлот", которые находятся под американскими санкциями с 2024 года.

Читайте также:

Американский чиновник, ознакомленный с ситуацией, сообщил, что по состоянию на воскресенье администрация не планировала блокировать судно. Причины такого решения публично не объясняли. Также неизвестно, является ли этот случай одноразовым исключением, или Вашингтон и в дальнейшем будет пропускать российские поставки на Кубу.

Сам Дональд Трамп подтвердил эту позицию на борту Air Force One.

"Мы не против, чтобы кто-то получил целый корабль, потому что им нужно — им нужно выжить", — сказал он.

В то же время президент США заявил, что даже такая поставка не изменит ситуацию на острове.

Для Кубы прибытие танкера может стать лишь краткосрочным решением. Аналитики считают, что российская нефть отсрочит истощение топливных запасов минимум на несколько недель.

Тем временем Россия публично поддержала Гавану. Посольство РФ в Мексике заявило, что Москва считает ограничения против Кубы незаконными и готова оказать всю необходимую помощь, включая материальную. Кубинские власти официального комментария не предоставили.

В то же время напряжение между странами в последнее время только усилилось. Как писали ранее Новини.LIVE, Трамп в этом месяце заявил, что "будет иметь честь захватить Кубу", а госсекретарь Марко Рубио сказал, что Белый дом хочет новых лидеров на острове.

Между тем в США уже продумывают возможные сценарии, что может быть с экономикой, если цена на 1 баррель нефти поднимется до 200 долларов. Впрочем, в Белом доме отрицают, что это гарантированно произойдет.

Из-за напряжения на нефтяном рынке в США также решили отменить санкции на нефть из Ирана и России. Такое решение приняли временно из-за блокировки Ормузского пролива, по которому проходит значительный объем мировых поставок нефти.

В Вашингтоне считают, что временное снятие санкций с России не принесет им большого экономического роста. Кремль якобы продает нефть в основном Китаю с большой скидкой.