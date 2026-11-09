Речник Національної прокуратури Польщі Пшемислав Новак. Фото: Leszek Szymański/PAP

Прокуратура Польщі встановлює точну кількість пострілів під час стрілянини в Кракові. За попередніми даними, нападник міг зробити від кількох десятків до кількох сотень пострілів. Також справу розслідують як терористичний акт, що охоплює вбивство шести людей і замахи на вбивство, зокрема двох поліцейських. Про це розповів речник Національної прокуратури Польщі Пшемислав Новак.

Повідомляє Onet, передає Новини.LIVE.

Реклама

Яку зброю знайшли у нападника

За словами Пшемислава Новака, в автомобілі та при 24-річному Міхалі Оксінському знайшли чотири одиниці зброї. Серед них — два карабіни AR-15 та два пістолети.

Ще сім одиниць зброї правоохоронці знайшли у помешканні в Островці-Свентокшиському.

Також правоохоронці виявили кількасот набоїв до цієї зброї. Їхня загальна кількість становить близько 500. Ці боєприпаси нападник міг використати під час стрілянини.

Читайте також:

Прокуратура також зібрала велику кількість гільз. Точну кількість пострілів ще встановлюють.

"Загалом у Кракові було зроблено щонайменше кілька десятків пострілів, можливо, навіть кілька сотень. Точна кількість буде відома після аналізу матеріалів, які прокурори та поліцейські збирали протягом вихідних", — повідомив Новак.

Нападник мав дозвіл на зброю

За даними прокуратури, з березня 2026 року Оксінський мав дозвіл на один карабін та один пістолет. Він також відвідував стрільбище.

За попередньою інформацією, чоловік займався лише статичною стрільбою. Де саме він навчався стріляти в інших умовах, слідчі поки не встановили.

Що відомо про мотиви нападу

Прокуратура поки не встановила й мотивів нападника. Під час огляду його помешкання слідчі не знайшли очевидних доказів, які б указували на конкретну ідеологію.

"Поки зарано категорично говорити про мотиви, натхнення чи якусь ідеологію", — наголосив Пшемислав Новак.

У кімнаті чоловіка на стіні висів жовтий прапор із зображенням гримучої змії. Це так званий прапор Гадсдена — історичний символ США XVIII століття.

За словами прокурора, він має різні значення. Зокрема, символізує свободу та протест проти влади. Його використовують різні групи, не обов'язково з негативними поглядами.

Які докази вилучили слідчі

Правоохоронці мають щонайменше чотири телефони, які знайшли при підозрюваному та в його автомобілі. Також вилучили іншу електроніку.

Розслідування продовжується попри смерть чоловіка. Слідчі встановлюють усі обставини нападу та перевіряють інші події, пов'язані зі справою.

Що відомо про стрілянину у Кракові

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що в суботу, 7 листопада, на головній площі Кракова сталася стрілянина.

За останніми даними, внаслідок стрілянини загинули шестеро людей, ще 16 дістали поранення. Серед загиблих і постраждалих були іноземці з Великої Британії, Португалії, Росії, Німеччини та Австрії. У Польщі оголосили національну жалобу на 8 і 9 листопада.

Президент Польщі Кароль Навроцький висловив співчуття загиблим, постраждалим та їхнім родинам. Він також заявив, що підтримує зв'язок із відповідними службами. Поліція підтвердила, що підозрюваний є громадянином Польщі, та спростувала інформацію про можливого спільника.

Згодом у місті Островець-Свентокшиський правоохоронці знайшли тіла батьків і сестри 24-річного чоловіка, якого підозрюють у нападі. Усі троє загинули від вогнепальних поранень. Слідчі перевіряли версію, що чоловік убив родичів перед тим, як вирушити до Кракова.

У понеділок, 9 листопада, помер і сам нападник. До цього він перебував у критичному стані.