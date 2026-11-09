Стрілянина у Кракові: у нападника знайшли зброю та 500 набоїв
Прокуратура Польщі встановлює точну кількість пострілів під час стрілянини в Кракові. За попередніми даними, нападник міг зробити від кількох десятків до кількох сотень пострілів. Також справу розслідують як терористичний акт, що охоплює вбивство шести людей і замахи на вбивство, зокрема двох поліцейських. Про це розповів речник Національної прокуратури Польщі Пшемислав Новак.
Повідомляє Onet, передає Новини.LIVE.
Яку зброю знайшли у нападника
За словами Пшемислава Новака, в автомобілі та при 24-річному Міхалі Оксінському знайшли чотири одиниці зброї. Серед них — два карабіни AR-15 та два пістолети.
Ще сім одиниць зброї правоохоронці знайшли у помешканні в Островці-Свентокшиському.
Також правоохоронці виявили кількасот набоїв до цієї зброї. Їхня загальна кількість становить близько 500. Ці боєприпаси нападник міг використати під час стрілянини.
Прокуратура також зібрала велику кількість гільз. Точну кількість пострілів ще встановлюють.
"Загалом у Кракові було зроблено щонайменше кілька десятків пострілів, можливо, навіть кілька сотень. Точна кількість буде відома після аналізу матеріалів, які прокурори та поліцейські збирали протягом вихідних", — повідомив Новак.
Нападник мав дозвіл на зброю
За даними прокуратури, з березня 2026 року Оксінський мав дозвіл на один карабін та один пістолет. Він також відвідував стрільбище.
За попередньою інформацією, чоловік займався лише статичною стрільбою. Де саме він навчався стріляти в інших умовах, слідчі поки не встановили.
Що відомо про мотиви нападу
Прокуратура поки не встановила й мотивів нападника. Під час огляду його помешкання слідчі не знайшли очевидних доказів, які б указували на конкретну ідеологію.
"Поки зарано категорично говорити про мотиви, натхнення чи якусь ідеологію", — наголосив Пшемислав Новак.
У кімнаті чоловіка на стіні висів жовтий прапор із зображенням гримучої змії. Це так званий прапор Гадсдена — історичний символ США XVIII століття.
За словами прокурора, він має різні значення. Зокрема, символізує свободу та протест проти влади. Його використовують різні групи, не обов'язково з негативними поглядами.
Які докази вилучили слідчі
Правоохоронці мають щонайменше чотири телефони, які знайшли при підозрюваному та в його автомобілі. Також вилучили іншу електроніку.
Розслідування продовжується попри смерть чоловіка. Слідчі встановлюють усі обставини нападу та перевіряють інші події, пов'язані зі справою.
Що відомо про стрілянину у Кракові
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що в суботу, 7 листопада, на головній площі Кракова сталася стрілянина.
За останніми даними, внаслідок стрілянини загинули шестеро людей, ще 16 дістали поранення. Серед загиблих і постраждалих були іноземці з Великої Британії, Португалії, Росії, Німеччини та Австрії. У Польщі оголосили національну жалобу на 8 і 9 листопада.
Президент Польщі Кароль Навроцький висловив співчуття загиблим, постраждалим та їхнім родинам. Він також заявив, що підтримує зв'язок із відповідними службами. Поліція підтвердила, що підозрюваний є громадянином Польщі, та спростувала інформацію про можливого спільника.
Згодом у місті Островець-Свентокшиський правоохоронці знайшли тіла батьків і сестри 24-річного чоловіка, якого підозрюють у нападі. Усі троє загинули від вогнепальних поранень. Слідчі перевіряли версію, що чоловік убив родичів перед тим, як вирушити до Кракова.
У понеділок, 9 листопада, помер і сам нападник. До цього він перебував у критичному стані.