Поліцейські на місці теракту в Кракові. Фото: REUTERS/Jakub Porzycki

У Польщі у понеділок, 9 листопада, помер стрілець, який влаштував теракт у Кракові. Відомо, що його жертвами стали шестеро людей. Нападник перебував у критичному стані.

Про це повідомила пресслужба поліції Малопольського воєводства, передає Новини.LIVE.

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Смерть стрільця у Польщі

"Хочемо повідомити вам, що винуватець трагічних подій помер у лікарні рано вранці", — йдеться у повідомленні.

Допис поліції Малопольського воєводства. Фото: скриншот

А PolsatNews повідомляє, що воєвода Малопольщини Кшиштоф Кленчар підтвердив цю інформацію. За його словами, нападник помер о 04:30 у краківській лікарні.

За словами міністра внутрішніх справ та адміністрації Марціна Кервінського, правопорушником виявився громадянин Польщі 2002 року народження, який мешкав в Островці-Свентокшиському.

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Триває розслідування для встановлення обставин та причин теракту.

Як писали Новини.LIVE, унаслідок стрілянини в Кракові загинули шестеро осіб, ще 16 людей дістали поранення. Серед жертв і постраждалих є громадяни Великої Британії, Португалії, Росії, Німеччини та Австрії.

А у польському місті Островець-Свентокшиський правоохоронці знайшли тіла батьків і сестри 24-річного чоловіка, причетного до масової стрілянини в центрі Кракова 7 листопада. Усі троє загинули від вогнепальних поранень.