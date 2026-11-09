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Головна Новини дня Теракт у Польщі: у лікарні помер стрілець, який вбив шістьох людей

Теракт у Польщі: у лікарні помер стрілець, який вбив шістьох людей

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9 листопада 2026 09:01
У Польщі помер нападник, який влаштував стрілянину в центрі Кракова REUTERS/Jakub Porzycki
Поліцейські на місці теракту в Кракові. Фото: REUTERS/Jakub Porzycki

У Польщі у понеділок, 9 листопада, помер стрілець, який влаштував теракт у Кракові. Відомо, що його жертвами стали шестеро людей. Нападник перебував у критичному стані.

Про це повідомила пресслужба поліції Малопольського воєводства, передає Новини.LIVE.

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Смерть стрільця у Польщі

"Хочемо повідомити вам, що винуватець трагічних подій помер у лікарні рано вранці", — йдеться у повідомленні.

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Допис поліції Малопольського воєводства. Фото: скриншот

А PolsatNews повідомляє, що воєвода Малопольщини Кшиштоф Кленчар підтвердив цю інформацію. За його словами, нападник помер о 04:30 у краківській лікарні.

За словами міністра внутрішніх справ та адміністрації Марціна Кервінського, правопорушником виявився громадянин Польщі 2002 року народження, який мешкав в Островці-Свентокшиському.

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Триває розслідування для встановлення обставин та причин теракту.

Як писали Новини.LIVE, унаслідок стрілянини в Кракові загинули шестеро осіб, ще 16 людей дістали поранення. Серед жертв і постраждалих є громадяни Великої Британії, Португалії, Росії, Німеччини та Австрії. 

А у польському місті Островець-Свентокшиський правоохоронці знайшли тіла батьків і сестри 24-річного чоловіка, причетного до масової стрілянини в центрі Кракова 7 листопада. Усі троє загинули від вогнепальних поранень. 

Польща теракт смерть стрілянина лікарня
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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