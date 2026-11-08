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Теракт у Кракові: постраждали громадяни шести країн

Ua ru
8 листопада 2026 18:36
Теракт у Кракові: загинули шестеро людей, 16 дістали поранення Reuters
Поліція на місці інциденту в Кракові. Фото: Reuters

Унаслідок стрілянини в центрі Кракова загинули шестеро людей, ще 16 отримали поранення. Серед загиблих і постраждалих є іноземці з Великої Британії, Португалії, Росії, Німеччини та Австрії. Польща оголосила національну жалобу на 8 і 9 листопада.

Про це повідомляє Укрінформ, передає Новини.LIVE.

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Скільки людей загинули та дістали поранення

За уточненою інформацією Малопольського воєводи Кшиштофа Кленчара, серед загиблих — четверо громадян Польщі: три жінки віком 61, 47 і 53 роки та 50-річний чоловік. Також жертвами стали 32-річний громадянин Великої Британії та 51-річна іноземка, громадянство якої поки не розголошують.

Стан 14 постраждалих осіб стабільний, одна людина перебуває у тяжкому стані. 24-річний нападник також перебуває у критичному стані. Уночі йому провели кілька операцій. Тяжкими залишаються і травми двох поліцейських, які постраждали під час протистояння зі стрільцем. Одного правоохоронця вже вивели з медикаментозної коми, інший досі перебуває в комі.

Поліція закликала громадян здавати кров для важкопораненого правоохоронця Якуба Куліка, який має рідкісну групу AB+. До донорства для поліцейських та інших постраждалих також закликав начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал Вєслав Кукула.

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Тим часом у поліції Свєнтокшиського воєводства повідомили, що троє людей, яких напередодні знайшли мертвими у квартирі нападника в Островці-Свєнтокшиському, були його батьками та сестрою. На тілах загиблих попередньо виявили вогнепальні поранення.

Слідчі продовжують огляд місць подій і збір доказів. Розслідування стрілянини в Кракові та вбивства родини нападника в Островці-Свєнтокшиському об’єднають в одну справу. У неділю правоохоронці знову обмежили доступ до краківської площі Ринок та прилеглих вулиць через проведення додаткових слідчих дій.

Як повідомляли Новини.LIVE, 7 листопада під час стрілянини в центрі Кракова пошкоджень зазнала прилегла інфраструктура та транспорт. За даними RMF24, вогонь відкривали з чорного автомобіля, який проїжджав головною площею міста. За свідченнями очевидців, нападник стріляв по випадкових перехожих.

Як повідомляли Новини.LIVE, після масової стрілянини в центрі Кракова польські правоохоронці виявили в будинку 24-річного нападника тіла трьох його родичів. Загиблими виявилися 53-річний батько, 52-річна мати та сестра чоловіка.

Польща теракт поліція загиблі постраждалі Краків
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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