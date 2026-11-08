Полиция на месте происшествия в Кракове. Фото: Reuters

В результате стрельбы в центре Кракова погибли шесть человек, ещё 16 получили ранения. Среди погибших и пострадавших есть иностранцы из Великобритании, Португалии, России, Германии и Австрии. Польша объявила национальный траур 8 и 9 ноября.

Об этом сообщает Укринформ, передает Новини.LIVE.

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Сколько человек погибли и получили ранения

По уточненной информации Малопольского воеводы Кшиштофа Кленчара, среди погибших — четверо граждан Польши: три женщины в возрасте 61, 47 и 53 лет и 50-летний мужчина. Также жертвами стали 32-летний гражданин Великобритании и 51-летняя иностранка, гражданство которой пока не разглашается.

Состояние 14 пострадавших стабильное, один человек находится в тяжёлом состоянии. 24-летний нападавший также находится в критическом состоянии. Ночью ему провели несколько операций. Тяжелыми остаются и травмы двух полицейских, пострадавших во время противостояния со стрелком. Одного правоохранителя уже вывели из медикаментозной комы, другой до сих пор находится в коме.

Полиция призвала граждан сдавать кровь для тяжелораненого правоохранителя Якуба Кулика, у которого редкая группа крови AB+. К донорству для полицейских и других пострадавших также призвал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула.

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Между тем в полиции Свентокшиского воеводства сообщили, что трое человек, которых накануне нашли мертвыми в квартире нападавшего в Островце-Свентокшиском, были его родителями и сестрой. На телах погибших предварительно обнаружили огнестрельные ранения.

Следователи продолжают осмотр мест происшествий и сбор доказательств. Расследование стрельбы в Кракове и убийства семьи нападавшего в Островце-Свентокшиском объединят в одно дело. В воскресенье правоохранители вновь ограничили доступ к краковской площади Рынок и прилегающим улицам в связи с проведением дополнительных следственных действий.

Как сообщали Новини.LIVE, 7 ноября во время стрельбы в центре Кракова повреждения получила ближайшая инфраструктура и транспорт. По данным RMF24, огонь открывали из черного автомобиля, который проезжал по главной площади города. По свидетельствам очевидцев, нападавший стрелял по случайным прохожим.

Как сообщали Новини.LIVE, после массовой стрельбы в центре Кракова польские правоохранители обнаружили в доме 24-летнего нападавшего тела трех его родственников. Погибшими оказались 53-летний отец, 52-летняя мать и сестра мужчины.