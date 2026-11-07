Место стрельбы в Кракове 7 ноября 2026 года. Фото: PAP/Art Service

В субботу, 7 ноября, в центре Кракова на главной площади произошла стрельба. По предварительным данным, есть погибшие и раненые. На месте происшествия продолжается спасательная операция, также приземлился вертолет медицинской авиации LPR.

Об этом сообщает RMF24, передает Новини.LIVE.

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Место, где произошла стрельба в Кракове. Фото: PAP/Art Service

Что известно о стрельбе в Кракове

Информация о стрельбе поступила на горячую линию RMF FM. По свидетельствам очевидцев, через главную площадь Кракова проехал черный автомобиль, из которого нападавшие открыли огонь по случайным прохожим.

Издание отмечает, что эти сведения об автомобиле и действиях нападавших основаны именно на рассказах свидетелей.

По данным RMF24, в ходе инцидента были повреждены один из магазинов и трамвай городского транспорта.

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В то же время количество погибших и раненых пока не указывается. Обстоятельства стрельбы и информация о нападавших уточняются.

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