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Главная Новости дня В центре Кракова произошла стрельба: есть погибшие

В центре Кракова произошла стрельба: есть погибшие

Ua ru
7 ноября 2026 17:03
В Кракове произошла стрельба, есть погибшие и раненые PAP/Art Service
Место стрельбы в Кракове 7 ноября 2026 года. Фото: PAP/Art Service

В субботу, 7 ноября, в центре Кракова на главной площади произошла стрельба. По предварительным данным, есть погибшие и раненые. На месте происшествия продолжается спасательная операция, также приземлился вертолет медицинской авиации LPR.

Об этом сообщает RMF24, передает Новини.LIVE.

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Стрілянина в Кракові
Место, где произошла стрельба в Кракове. Фото: PAP/Art Service

Что известно о стрельбе в Кракове

Информация о стрельбе поступила на горячую линию RMF FM. По свидетельствам очевидцев, через главную площадь Кракова проехал черный автомобиль, из которого нападавшие открыли огонь по случайным прохожим.

Издание отмечает, что эти сведения об автомобиле и действиях нападавших основаны именно на рассказах свидетелей.

По данным RMF24, в ходе инцидента были повреждены один из магазинов и трамвай городского транспорта.

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В то же время количество погибших и раненых пока не указывается. Обстоятельства стрельбы и информация о нападавших уточняются.

Новини.LIVE сообщали, что в конце октября 2026 года в городе Карак на юге Иордании вооруженные люди открыли огонь в греческой православной церкви во время похорон. В результате нападения погибли семь человек, ещё 40 получили ранения, двое из них находятся в критическом состоянии. После трагедии в Иордании объявили трёхдневный национальный траур, а власти начали расследование.

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Польша стрельба взрыв погибшие пострадавшие
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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