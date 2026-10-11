Стрельба в США: в Пенсильвании погибли люди

Полиция США. Фото: Reuters

В штате Пенсильвания произошла стрельба со смертельным исходом в жилом доме. В результате нападения погибли восемь человек, в том числе двое детей и беременная женщина. Девятым погибшим оказался сам подозреваемый стрелок.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Associated Press.

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Что известно о стрельбе в Пенсильвании

Стрельба произошла вечером в пятницу, 9 октября, в городе Эр. По данным Associated Press, 45-летний мужчина убил восемь человек, после чего скончался от огнестрельного ранения, нанесенного себе самим. Семь из восьми жертв были его родственниками, а ещё один человек — подругой беременной женщины.

По данным следствия, незадолго до 17:00 изнутри дома были слышны приглушенные выстрелы. Вскоре к двери подошли две встревоженные женщины и начали стучать. Мужчина вышел из дома и открыл по ним огонь, когда они побежали к нему, после чего вернулся внутрь.

Полицейские прибыли через несколько минут после сигнала системы ShotSpotter, предназначенной для обнаружения звуков выстрелов. Возле дома они обнаружили тела двух погибших женщин. Перед тем как войти внутрь, правоохранители задействовали дрон и робота.

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На первом этаже полицейские обнаружили тела пятилетнего мальчика и годовалой девочки. В лестничной клетке нашли ещё двух женщин и двух молодых мужчин, а на втором этаже — тело подозреваемого.

После прибытия полиции новых выстрелов не было. По данным AP, звуки, которые можно было принять за выстрелы, были вызваны светошумовыми устройствами, использованными спецназовцами.

Комментируя работу правоохранителей на месте трагедии, начальник местной полиции Рик Лора подчеркнул сложность ситуации и масштаб потерь. Он описал обстоятельства, которые предстоит расследовать, следующим образом:

"Это одна из самых сложных и деликатных ситуаций, с которыми когда-либо сталкивались наши офицеры и следователи. Потери человеческих жизней разрушительны, а обстоятельства, которые мы расследуем, вызывают глубокую тревогу".

Что известно о расследовании стрельбы

Личности подозреваемого и погибших пока не разглашаются. Правоохранители также не сообщают о возможном мотиве преступления.

По словам начальника местной полиции, следователи планируют пообщаться с другими родственниками погибших и проверить мобильные телефоны двух женщин, которых застрелили возле дома.

Прокурор округа Элизабет Гирц призвала общественность не распространять слухи, домыслы и непроверенную информацию, чтобы не усугублять страдания семей погибших. Расследование обстоятельств стрельбы продолжается.

Новини.LIVE сообщали, что в конце июня 2026 года в немецком городе Штаде мужчина открыл огонь в центре помощи молодым матерям, в результате чего погибли шестеро сотрудников учреждения. По версии полиции, причиной нападения мог стать спор об опеке над трёхмесячной дочерью стрелка. 45-летнего подозреваемого задержали при попытке к бегству, а мать ребёнка и девочка не пострадали и находились в безопасном месте.

Новини.LIVE также писали, что в июне 2026 года в городе Толидо, штат Огайо (США), произошла стрельба вблизи фестиваля Old West End Festival. Несколько раненых были госпитализированы, однако их количество и состояние не уточнялись.