Стала известна причина стрельбы в немецком Штаде 29 июня 2026 года

Место стрельбы. Фото: Marcus Golejewski/DPA/AP

Причиной кровавой стрельбы в немецком городе Штаде 29 июня мог стать спор из-за права опеки над трехмесячной дочерью. Отец ребенка открыл огонь по сотрудникам центра помощи молодым матерям. Жертвами стрельбы стали шесть человек.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Tagesschau.

Подробности трагедии и задержания нападавшего

"После стрельбы в центре матери и ребенка в городе Штаде, в результате которой погибли шесть человек, полиция сделала заявление относительно мотива. Правоохранители предполагают, что причиной преступления стал спор за родительские права. Все погибшие были сотрудниками этого учреждения", — отмечается в материале.

По информации полиции, 45-летний мужчина турецкого происхождения, родившийся в Германии, явился на встречу, где решался вопрос об опеке над его маленькой дочерью. Прямо во время разговора злоумышленник начал стрелять в присутствующих. Погибли четыре женщины и двое мужчин. Еще несколько человек получили ранения.

Официального разрешения на оружие у мужчины не было. Сразу после стрельбы злоумышленник попытался скрыться на автомобиле, за рулем которого его ждала женщина, однако полицейские успели их догнать и задержать.

Читайте также:

Мать с трехмесячной девочкой во время нападения получили травмы. Сейчас они находятся в безопасном месте.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Reuters сообщал, что в городе Штаде на севере Германии 29 июня мужчина открыл стрельбу в учреждении социального обслуживания для молодежи. Четыре женщины и один мужчина погибли на месте. Еще один раненый скончался в больнице.

Также Новини.LIVE со ссылкой на CNN писал о стрельбе, произошедшей 6 июня вблизи фестиваля Old West End Festival в штате Огайо. Несколько человек получили ранения. Пострадавших доставили в больницы.