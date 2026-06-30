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Главная Новости дня Из-за спора о родительских правах: в Германии мужчина застрелил шестерых человек

Из-за спора о родительских правах: в Германии мужчина застрелил шестерых человек

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2026 07:44
Стала известна причина стрельбы в немецком Штаде 29 июня 2026 года
Место стрельбы. Фото: Marcus Golejewski/DPA/AP

Причиной кровавой стрельбы в немецком городе Штаде 29 июня мог стать спор из-за права опеки над трехмесячной дочерью. Отец ребенка открыл огонь по сотрудникам центра помощи молодым матерям. Жертвами стрельбы стали шесть человек.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Tagesschau.

Подробности трагедии и задержания нападавшего

"После стрельбы в центре матери и ребенка в городе Штаде, в результате которой погибли шесть человек, полиция сделала заявление относительно мотива. Правоохранители предполагают, что причиной преступления стал спор за родительские права. Все погибшие были сотрудниками этого учреждения", — отмечается в материале.

По информации полиции, 45-летний мужчина турецкого происхождения, родившийся в Германии, явился на встречу, где решался вопрос об опеке над его маленькой дочерью. Прямо во время разговора злоумышленник начал стрелять в присутствующих. Погибли четыре женщины и двое мужчин. Еще несколько человек получили ранения.

Официального разрешения на оружие у мужчины не было. Сразу после стрельбы злоумышленник попытался скрыться на автомобиле, за рулем которого его ждала женщина, однако полицейские успели их догнать и задержать.

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Мать с трехмесячной девочкой во время нападения получили травмы. Сейчас они находятся в безопасном месте.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Reuters сообщал, что в городе Штаде на севере Германии 29 июня мужчина открыл стрельбу в учреждении социального обслуживания для молодежи. Четыре женщины и один мужчина погибли на месте. Еще один раненый скончался в больнице.

Также Новини.LIVE со ссылкой на CNN писал о стрельбе, произошедшей 6 июня вблизи фестиваля Old West End Festival в штате Огайо. Несколько человек получили ранения. Пострадавших доставили в больницы.

Германия стрельба погибшие
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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