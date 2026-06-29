В Германии произошла стрельба в молодежном заведении: погибли 6 человек

Место смертельной перестрелки в северном городе Штаде. Фото: Reuters

В городе Штаде на севере Германии произошла стрельба в центре социального обслуживания для молодежи. В результате инцидента погибли шесть человек.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

Стрельба на севере Германии

Инцидент произошел в понедельник недалеко от портового города Гамбург. Полиция квалифицировала случай как умышленное убийство с несколькими жертвами. Мотивы нападавшего в настоящее время устанавливаются.

По данным местных СМИ, сначала сообщалось о пяти погибших — четырёх женщинах и одном мужчине. Впоследствии ещё один пострадавший скончался в больнице, что увеличило число жертв до шести.

Правоохранители задержали двух человек, среди которых — предполагаемый стрелок. Полиция призвала жителей избегать района происшествия, однако впоследствии заявила, что угрозы для населения нет.

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Немецкая полиция. Фото: Reuters

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