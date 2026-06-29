В Германии произошла стрельба в молодежном заведении: погибли 6 человек

Стрельба в Германии: шесть человек погибли в молодежном заведении
В городе Штаде на севере Германии произошла стрельба в центре социального обслуживания для молодежи. В результате инцидента погибли шесть человек.
Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.
Стрельба на севере Германии
Инцидент произошел в понедельник недалеко от портового города Гамбург. Полиция квалифицировала случай как умышленное убийство с несколькими жертвами. Мотивы нападавшего в настоящее время устанавливаются.
По данным местных СМИ, сначала сообщалось о пяти погибших — четырёх женщинах и одном мужчине. Впоследствии ещё один пострадавший скончался в больнице, что увеличило число жертв до шести.
Правоохранители задержали двух человек, среди которых — предполагаемый стрелок. Полиция призвала жителей избегать района происшествия, однако впоследствии заявила, что угрозы для населения нет.
На обнародованных кадрах видно, как полиция останавливает автомобиль с пробитым колесом и задерживает двух человек. Район происшествия оцеплен, на месте работают следователи и криминалисты. Расследование продолжается.
Новини.LIVE также писали, что в городе Толедо в штате Огайо (США) в субботу, 6 июня, произошла стрельба. Инцидент произошёл рядом с фестивалем Old West End Festival, в результате чего несколько человек получили ранения. Пострадавших госпитализировали.
Новини.LIVE сообщали, что в немецком городе Лейпциге из-за экстремальной жары временно приостановили движение трамваев до понедельника. Из-за аномально высоких температур деформировались трамвайные рельсы.
Новини.LIVE информировали, что в пятницу, 26 июня, в Киев по железной дороге прибыла министр юстиции Германии Стефани Губиг. Это ее первый визит в украинскую столицу после назначения на должность более года назад. Визит приурочен к приближающейся годовщине принятия Конституции Украины.