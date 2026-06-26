Министр юстиции Германии Стефани Губиг прибыла с визитом в Киев 26 июня

Штефани Губиг в Киеве. Фото: REUTERS

В пятницу, 26 июня, в Киев на поезде прибыла глава Министерства юстиции Германии Штефани Губиг. Это ее первый визит в украинскую столицу с момента назначения на должность более года назад, приуроченный к приближающемуся юбилею Конституции Украины.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина», передает Новини.LIVE.

Штефани Губиг прибыла в Киев 26 июня

Ранее чиновница уже посещала Киев в 2014 и 2015 годах — она приезжала сюда с официальными визитами, когда работала госсекретарем в Федеральном министерстве юстиции.

Нынешняя поездка Штефани Губиг приурочена к важной дате, ведь 28 июня Конституция Украины будет отмечать свое 30-летие. Гостья из Германии примет участие в профильной конференции, посвященной юбилею Основного закона.

Известно, что темами сегодняшних встреч станут вопросы верховенства права и партнерство в судебной системе. Кроме того, министр анонсировала подписание совместной рабочей программы по правовому сотрудничеству между Украиной и Германией на ближайшие годы. Этот документ разработан, в частности, для поддержки евроинтеграционных стремлений Киева.

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«Сегодня я прибыла в Киев с однодневным визитом. Это мой первый визит в Украину с момента моего назначения на должность федерального министра юстиции более года назад. В то же время этот визит для меня также является возвращением», — сказала Губиг по прибытии.

Чиновница отметила, что нынешние обстоятельства ее пребывания в Украине существенно отличаются от предыдущих лет, ведь страна вынуждена защищаться от масштабных ударов.

«Понятно, что моя сегодняшняя поездка проходит в других обстоятельствах, чем мой последний визит. Сегодня я посещаю страну во время войны. Я посещаю Украину, территория которой полностью подвергается бомбардировкам и обстрелам. И я посещаю страну, которая защищает свободу Европы от России, стремящейся силой изменить границы. От России, для которой мир и самоопределение ничего не значат. Этот визит, это возвращение в иных обстоятельствах, очень трогает меня лично», — подчеркнула она.

Немецкая сторона обещает оставаться надежным партнером Украины в сфере внешней обороны и внутреннего развития институтов.

«Мы будем поддерживать Украину в защите её свободы на внешнем фронте — в отражении российского вторжения — в достижении справедливого мира. И мы также будем поддерживать Украину в укреплении верховенства права внутри страны — мы поможем ей воплотить в жизнь принципы украинской Конституции: гарантии прав человека, верховенство права, разделение властей», — заверила федеральный министр.

Что касается будущего вступления Украины в Европейский Союз, Штефани Губиг выразила уверенность в положительном результате, несмотря на все сложности реформ. Она подчеркнула, что подписанная рабочая программа поможет в реализации этого большого проекта.

«Понятно: переговоры о вступлении потребуют больших усилий. Но также понятно, что все стороны будут вести эти переговоры в духе доверия, уважения и конструктивной уверенности. Ведь одно неоспоримо: Украина является частью европейской семьи — она принадлежит к Европе», — подытожила немецкая чиновница.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц 25 июня заявил, что поддержка Украины остается приоритетом для Европы. Мерц подчеркнул важность защиты демократических ценностей и упомянул об опыте германо-польского примирения.

Также Германия и Украина подписали оборонное соглашение, о котором президент Владимир Зеленский рассказал 18 июня. Оно касается объединения технологического потенциала Украины и ФРГ для противодействия вражеским баллистическим ракетам.