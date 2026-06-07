В США произошла стрельба возле фестиваля: раненых госпитализировали

Полиция на месте стрельбы в Толидо, штат Огайо, США. Фото: CNN

В городе Толидо, что в штате Огайо Соединенных Штатов Америки, произошла стрельба в субботу, 6 июня. Огонь открыли вблизи фестиваля Old West End Festival, из-за чего несколько человек получили ранения. Сейчас их доставили в больницу.

Об этом сообщает CNN, передает Новини.LIVE.

Стрельба возле фестиваля в США

В полиции отметили, что правоохранители прибыли на место происшествия около 17:30 по местному времени (00:30 7 июня по Киеву). Сейчас подозреваемого (или подозреваемых) разыскивают. Пострадавших доставили в ближайшие больницы, однако нет информации о количестве или состоянии пострадавших.

Полицейские вместе с представителями ФБР проводят расследование и устанавливают обстоятельства дела и мотивы злоумышленника (злоумышленников).

Один из посетителей рассказал CNN, что услышал несколько выстрелов, после чего возникла паника, другой уверял, что было как минимум 10 выстрелов.

Читайте также:

Отметим, что Old West End Festival — ежегодный двухдневный фестиваль, который проходит в историческом районе Толидо. Именно здесь расположен один из крупнейших в США кварталов викторианских домов. Событие должно было начаться утром 7 июня парадом, а также сопровождаться живой музыкой и ярмаркой еды.

Новини.LIVE сообщали, что недавно в США произошла стрельба возле Белого дома. Неизвестный мужчина открыл огонь вблизи КПП по офицерам Секретной службы, после чего его ликвидировали.

Также мы сообщали, что в США 31 мая взорвался резервуар с химикатами, из-за чего погибли 11 человек. Инцидент произошел на заводе Nippon Dynawave Packaging в резервуаре с "белой щелочью", с помощью которой изготавливают бумагу.