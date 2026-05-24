Вблизи Белого дома произошла стрельба: нападавший ликвидирован
В Белом доме вечером в субботу, 23 мая, произошла стрельба вблизи контрольно-пропускного пункта. Неизвестный открыл огонь по офицерам Секретной службы США, после чего был смертельно ранен в перестрелке.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на CNN.
Стрельба вблизи Белого дома
Инцидент произошел около 18:00 по местному времени. По предварительным данным, вооруженный мужчина подошел к КПП возле комплекса Белого дома и начал стрелять в офицеров Секретной службы. Правоохранители открыли ответный огонь, в результате чего нападавший получил тяжелые ранения и впоследствии скончался в больнице.
Во время стрельбы также пострадал случайный прохожий. Сейчас он находится в критическом состоянии. Правоохранители пока не могут установить, был ли мужчина ранен пулей нападавшего или пострадал во время ответного огня.
В Секретной службе США сообщили, что ни один из их сотрудников не пострадал. Президент США Дональд Трамп в момент стрельбы находился в резиденции и также не получил повреждений.
После инцидента на территории Белого дома срочно ввели режим локдауна. Журналистов, которые находились на Северной лужайке, эвакуировали в пресс-центр, а вооруженные агенты заблокировали доступ к комплексу. Ограничения отменили примерно через 45 минут после начала стрельбы.
Директор ФБР подтвердил, что агенты бюро прибыли на место для помощи Секретной службе. Сейчас следователи устанавливают мотивы нападавшего и все обстоятельства инцидента.
