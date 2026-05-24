Вблизи Белого дома произошла стрельба: нападавший ликвидирован

Секретная служба вблизи Белого дома. Фото: Reuters

В Белом доме вечером в субботу, 23 мая, произошла стрельба вблизи контрольно-пропускного пункта. Неизвестный открыл огонь по офицерам Секретной службы США, после чего был смертельно ранен в перестрелке.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на CNN.

Стрельба вблизи Белого дома

Инцидент произошел около 18:00 по местному времени. По предварительным данным, вооруженный мужчина подошел к КПП возле комплекса Белого дома и начал стрелять в офицеров Секретной службы. Правоохранители открыли ответный огонь, в результате чего нападавший получил тяжелые ранения и впоследствии скончался в больнице.

Во время стрельбы также пострадал случайный прохожий. Сейчас он находится в критическом состоянии. Правоохранители пока не могут установить, был ли мужчина ранен пулей нападавшего или пострадал во время ответного огня.

В Секретной службе США сообщили, что ни один из их сотрудников не пострадал. Президент США Дональд Трамп в момент стрельбы находился в резиденции и также не получил повреждений.

Читайте также:

Правоохранители оцепили район вблизи Белого дома. Фото: Reuters

После инцидента на территории Белого дома срочно ввели режим локдауна. Журналистов, которые находились на Северной лужайке, эвакуировали в пресс-центр, а вооруженные агенты заблокировали доступ к комплексу. Ограничения отменили примерно через 45 минут после начала стрельбы.

Директор ФБР подтвердил, что агенты бюро прибыли на место для помощи Секретной службе. Сейчас следователи устанавливают мотивы нападавшего и все обстоятельства инцидента.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее в городе Сан-Диего подростки устроили стрельбу в мечети, после чего совершили самоубийство.

А также на Волыни суд наказал предпринимателя, который открыл стрельбу по работнику ТЦК.