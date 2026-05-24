Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Вблизи Белого дома произошла стрельба: нападавший ликвидирован

Вблизи Белого дома произошла стрельба: нападавший ликвидирован

Ua ru
Дата публикации 24 мая 2026 12:35
Вблизи Белого дома произошла стрельба: нападавший ликвидирован
Секретная служба вблизи Белого дома. Фото: Reuters

В Белом доме вечером в субботу, 23 мая, произошла стрельба вблизи контрольно-пропускного пункта. Неизвестный открыл огонь по офицерам Секретной службы США, после чего был смертельно ранен в перестрелке.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на CNN.

Стрельба вблизи Белого дома

Инцидент произошел около 18:00 по местному времени. По предварительным данным, вооруженный мужчина подошел к КПП возле комплекса Белого дома и начал стрелять в офицеров Секретной службы. Правоохранители открыли ответный огонь, в результате чего нападавший получил тяжелые ранения и впоследствии скончался в больнице.

Во время стрельбы также пострадал случайный прохожий. Сейчас он находится в критическом состоянии. Правоохранители пока не могут установить, был ли мужчина ранен пулей нападавшего или пострадал во время ответного огня.

В Секретной службе США сообщили, что ни один из их сотрудников не пострадал. Президент США Дональд Трамп в момент стрельбы находился в резиденции и также не получил повреждений.

Читайте также:
У США сталася стрілянина поблизу Білого дому
Правоохранители оцепили район вблизи Белого дома. Фото: Reuters

После инцидента на территории Белого дома срочно ввели режим локдауна. Журналистов, которые находились на Северной лужайке, эвакуировали в пресс-центр, а вооруженные агенты заблокировали доступ к комплексу. Ограничения отменили примерно через 45 минут после начала стрельбы.

Директор ФБР подтвердил, что агенты бюро прибыли на место для помощи Секретной службе. Сейчас следователи устанавливают мотивы нападавшего и все обстоятельства инцидента.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее в городе Сан-Диего подростки устроили стрельбу в мечети, после чего совершили самоубийство.

А также на Волыни суд наказал предпринимателя, который открыл стрельбу по работнику ТЦК.

США стрельба Белый дом
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации