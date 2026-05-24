Поблизу Білого дому сталася стрілянина: нападника ліквідовано

Секретна служба поблизу Білого дому. Фото: Reuters

У Білому домі ввечері в суботу, 23 травня, сталася стрілянина поблизу контрольно-пропускного пункту. Невідомий відкрив вогонь по офіцерах Секретної служби США, після чого був смертельно поранений у перестрілці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на CNN.

Стрілянина поблизу Білого дому

Інцидент стався близько 18:00 за місцевим часом. За попередніми даними, озброєний чоловік підійшов до КПП біля комплексу Білого дому та почав стріляти в офіцерів Секретної служби. Правоохоронці відкрили вогонь у відповідь, унаслідок чого нападник дістав важкі поранення та згодом помер у лікарні.

Під час стрілянини також постраждав випадковий перехожий. Наразі він перебуває у критичному стані. Правоохоронці поки не можуть встановити, чи був чоловік поранений кулею нападника, чи постраждав під час вогню у відповідь.

У Секретній службі США повідомили, що жоден із їхніх співробітників не постраждав. Президент США Дональд Трамп у момент стрілянини перебував у резиденції та також не зазнав ушкоджень.

Читайте також:

Правоохоронці оточили район поблизу Білого дому. Фото: Reuters

Після інциденту на території Білого дому терміново ввели режим локдауну. Журналістів, які перебували на Північній галявині, евакуювали до пресцентру, а озброєні агенти заблокували доступ до комплексу. Обмеження скасували приблизно через 45 хвилин після початку стрілянини.

Директор ФБР підтвердив, що агенти бюро прибули на місце для допомоги Секретній службі. Наразі слідчі встановлюють мотиви нападника та всі обставини інциденту.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше у місті Сан-Дієго підлітки влаштували стрілянину у мечеті, після чого скоїли самогубство.

А також на Волині суд покарав підприємця, який відкрив стрілянину по працівника ТЦК.